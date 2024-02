OM : Un ancien du club vole au secours de Pablo Longoria

Pointé du doigt dans la crise que traverse l’Olympique de Marseille pour sa gestion, Pablo Longoria reçoit un soutien important d’un ancien du club.

OM : Exit Gennaro Gattuso, place à Jean-Louis Gasset

C’est une crise sans précédent qui secoue l’OM depuis maintenant plusieurs semaines. Celui qui était annoncé comme l’homme de la situation n’a pas pu relever le défi, tant la situation devenait de plus en plus chaotique. Battus 1-0 par une équipe de Brest pourtant réduite à 10 contre 11, les Marseillais ont encore perdu des points dans la course à l’Europe. Déjà sur la sellette, Gennaro Gattuso n’a pas pu survivre à cette nouvelle déconvenue.

Au lendemain de cette nouvelle contre-performance, la direction de l’Olympique de Marseille a décidé de se séparer du technicien italien, cinq mois et demi seulement après son arrivée. Dans la foulée, Pablo Longoria a officialisé la nomination de Jean-Louis Gasset, un homme qui connaît très bien la Ligue 1 française, à la tête des Phocéens. L’homme de 70 ans sort d’une expérience qui s’est achevée à queue de poisson à la tête de la sélection ivoirienne, qu’il a quittée en pleine Coupe d’Afrique des Nations.

Samir Nasri défend Pablo Longoria et sa gestion de l’OM

Avec l’objectif d’aller chercher une place en compétitions européennes la saison prochaine, l’OM n’a pas connu le moindre succès lors de ses six derniers matchs de Ligue 1. Une très mauvaise série qui envoie le club à la neuvième place, soit à huit points du Top 4. Ce qui a valu à Gattuso son poste au profit de Jean-Louis Gasset. C’est le troisième entraîneur à signer sur le banc de touche marseillais au cours de cette même saison, après Marcelino Garcia Toral. Ce qui témoigne à suffisance l’instabilité qu’il y a la tête des partenaires de Chancel Mbemba.

Mais pour Samir Nasri, cette instabilité est loin d’être la cause majeure du mal dont souffre l’OM. « Le club financièrement est en difficulté », estime l’ancien milieu offensif. Le seul moyen de redresser la barre est donc de se qualifier pour la Ligue des Champions. Un objectif dont s’éloigne le club plombé dans une crise de résultats. Si le changement d’entraîneur provoquerait l’électrochoc, le choix de Jean-Louis Gasset opéré par Pablo Longoria est le meilleur selon Samir Nasri. « Car pour moi ce n’est pas un problème d’effectif, mais un problème mental », a-t-il justifié.