OM : C’est décidé, départ imminent de Gennaro Gattuso à Marseille !

Six mois après son arrivée sur le banc de touche, Gennaro Gattuso s’apprête à quitter l’OM. La défaite contre Brest (1-0) dimanche soir a motivé sa décision.

OM : Gennaro Gattuso va démissionner de Marseille

L’aventure de Gennaro Gattuso à la tête de l’Olympique de Marseille touche à sa fin. Arrivé en septembre dernier pour redresser la barre après une élimination précoce en Ligue des Champions suivie du départ inattendu de Marcelino, l’entraîneur italien n’a pas réussi à insuffler un nouveau souffle au sein de l’équipe phocéenne. Malgré ses efforts, le jeu proposé par l’OM sous sa direction n’a pas convaincu, et les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Avec seulement une victoire en 2024, l’équipe phocéenne reste sur une série de sept matchs sans succès, accentuant la frustration des supporters. La récente défaite contre le Stade Brestois (1-0) semble avoir été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Plusieurs sources médiatiques, dont Foot Mercato, La Provence et RMC Sport, sont unanimes sur le sujet, Gennaro Gattuso est sur le point de présenter sa démission en raison de l’incapacité de son équipe à produire des résultats satisfaisants. Les discussions pour acter son départ sont en cours, et la nouvelle devrait être officialisée dans les prochaines heures.

Son successeur attendu avant le match contre le Shakhtar Donetsk

Cette décision survient après une entrevue entre Gennaro Gattuso et Pablo Longoria, au cours de laquelle l’entraîneur aurait exprimé son sentiment d’impuissance face à la crise actuelle. Il a assumé la responsabilité des mauvais résultats et a reconnu qu’il ne parvenait plus à avoir un impact sur son équipe.

De son côté, la direction de l’Olympique de Marseille travaille déjà sur sa succession et espère nommer un nouvel entraîneur d’ici le prochain match décisif contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. Cette rencontre prévue jeudi prochain au Vélodrome est cruciale pour l’avenir européen du club, qui tentera de rebondir et de retrouver le chemin de la victoire. Dans tous les cas, le départ imminent de Gennaro Gattuso marque la fin d’une ère à l’OM et ouvre la voie à de nouveaux défis pour le club, qui devra rapidement trouver un nouvel entraîneur pour mener l’équipe vers le succès.