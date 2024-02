Mercato : Le PSG décide de flinguer le suspense de Mbappé

Kylian Mbappé a communiqué sa décision de quitter le PSG au mercato estival à Nasser Al-Khelaïfi. Il ne reste plus au buteur tricolore de préciser l’identité du club qui va l’accueillir, un sujet sur lequel il entretient le mystère. Plus pour longtemps puisque le Paris Saint-Germain a déjà vendu la mèche.

Mercato PSG : Le futur club de Mbappé dévoilé

Lorsque Kylian Mbappé a dénoncé la prolongation automatique de son contrat avec le PSG jusqu’en 2025, la possibilité de son départ vers un autre club, le Real Madrid, est apparue comme une évidence. Sauf que trois clubs se sont toujours battus pour enrôler le buteur natif de Bondy. Liverpool et Manchester United ont rivalisé d’offres avec le Real Madrid ces derniers mois.

La décision de l’attaquant a été prise comme déjà annoncée à plusieurs reprises par la presse espagnole, c’est bien le Real Madrid qui devrait engager le futur ex-joueur du PSG. Des informations au Paris Saint-Germain lèvent le doute sur l’identité du prochain club de Kylian Mbappé. En interne, on assure que l’attaquant n’ira nulle part ailleurs qu’au Real Madrid.

Le Real Madrid, le nouveau club de Kylian Mbappé

Grâce à cette information qui n’est pas vraiment un mystère, on sait que la trajectoire de Kylian Mbappé, après l’As Monaco et le PSG, passera par Madrid au prochain mercato. L’intéressé aurait déjà un accord avec l’écurie espagnole sur la durée de son contrat et la rémunération qui l’accompagne.

Même si rien n’a vraiment filtré sur les détails de son futur engagement avec le Real Madrid, il est de notoriété en Espagne que tout est déjà bouclé entre le joueur du PSG et le Real Madrid. Le mercato estival sera forcément chaud au Paris Saint-Germain cet été puisque les dirigeants doivent trouver un renfort au départ du tricolore.