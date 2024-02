L’attaquant français Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il est sur le point de trouver un accord avec le Real Madrid.

Que retenir des deux dernières années de Kylian Mbappé au PSG ?

Tout a commencé à l’été 2017. Kylian Mbappé rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de l’AS Monaco lors du mercato estival. La nouvelle star parisienne s’adapte rapidement à son nouveau club et devient un titulaire indiscutable. Le PSG a réussi à conserver sa pépite pendant sept ans. Lors de chaque mercato, le jeune joueur suscite l’intérêt de plusieurs clubs notamment le Real Madrid. Chaque année, les Merengue lui font des yeux doux. En 2022, tout indiquait que le natif de Bondy allait rejoindre le Real Madrid, mais le PSG a sorti les gros moyens et a prolongé Kylian Mbappé avec un contrat stratosphérique.

Avec l’arrivée de Luis Campos comme conseiller sportif du club, le PSG avait pour objectif de renforcer son effectif avec des joueurs à fort potentiel. Selon Foot mercato, tout était planifié. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Cela a provoqué la colère de Kylian Mbappé, et en juillet 2022, il a expliqué aux dirigeants du club son intention de quitter le PSG. Antero Henrique, chargé des départs, s’est montré favorable à la décision du joueur à une condition : pas de transfert au Real Madrid. La tension monte alors d’un cran entre Mbappé et le PSG.

Bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG

En 2023, les tensions s’intensifient entre Mbappé et la direction du club. Le champion du monde 2018 est déterminé à changer d’air et vivre d’autres expériences. En octobre 2023, Marca révèle que Kylian Mbappé veut quitter le PSG. Après le mercato estival 2023, le natif de Bondy envoie une lettre au président du club, Nasser Al-Khelaïfi, et lui indique qu’il ne lèvera pas son année supplémentaire en option. Cela a fait les choux gras des médias et des réseaux sociaux. La relation entre les deux camps est tendue. Pour lui mettre la pression, Kylian Mbappé est écarté du groupe.

En août 2023, après cette période conflictuelle, les deux parties fument le calumet de la paix. L’attaquant tricolore réintègre le groupe parisien, mais sa position n’a pas vraiment évolué. En février 2024, Kylian Mbappé annonce à Nasser Al-Khelaïfi son intention de partir à la fin de la saison en juin prochain. Cette fois-ci, la star parisienne ne veut pas revenir sur sa décision. Sa destination prochaine se précise. Kylian Mbappé posera ses valises en Espagne. Tout est presque bouclé pour l’arrivée de Mbappé au Real Madrid la saison prochaine.