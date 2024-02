RC Lens : Franck Haise envoie un message fort à Fribourg

Franck Haise a déjà le regard tourné vers le seizième de finale retour de la Ligue Europa entre le Racing Club de Lens et le FC Fribourg.

RC Lens : Franck Haise confiant pour la qualification en Ligue Europa

Après trois victoires consécutives, le Racing Club de Lens a connu un petit coup d’arrêt le week-end dernier en championnat. Un match nul (1-1) concédé sur la pelouse du Stade de Reims à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. C’est le deuxième match de suite sans victoire, toutes compétitions confondues, pour les hommes de Franck Haise. Ce qui est tout de même d’éteindre l’ardeur et la détermination du technicien français à frapper un coup en Europe.

Après le nul chez les Rémois, l’entraîneur des Sang et Or a tenu à faire passer un message clair aussi bien aux partenaires de Salis Abdul Samed qu’au FC Fribourg, l’adversaire de Lens en Ligue Europa. Avant le match retour des 16e de finale, Franck Haise a notamment rappelé à ses joueurs qu’il fallait profiter au maximum de ces moments européens. « Il faut le goûter, on ne sait jamais quand ça revient », a-t-il lancé aux joueurs, parlant des retrouvailles avec les Allemands.

Franck Haise sans Danso, la qualification visée

Pour ce match retour jeudi prochain en Allemagne, Franck Haise fera le déplacement sans des hommes clés de son dispositif tactique. Kevin Danso est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. De son côté, Deiver Machado est toujours absent, depuis sa blessure survenue avant la trêve hivernale. Malgré ses forfaits de taille, l’objectif reste le même pour l’entraîneur du club artésien.

« On fera tout pour se qualifier », a déclaré Haise, qui vise aussi déjà un retour en Europe pour la saison prochaine. Pour rappel, le RC Lens a concédé le nul 0-0 à domicile à l’aller de ce 16e de finale de Ligue Europa. En championnat, les Sang et Or sont actuellement sixièmes, à deux points du Top 4.