Mercato PSG : Une star du Real Madrid fait un clin d’oeil à Paris

En pleine reconstruction pour assurer l’après-Kylian Mbappé, qui a déjà annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, le PSG a reçu un appel du pied d’une star du Real Madrid.

Mercato PSG : Un défenseur du Real Madrid voulait venir au Paris SG

En quête d’un défenseur central supplémentaire pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain vient de recevoir un clin d’oeil qui pourrait faire plaisir à Luis Campos. Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs du monde à ce poste, Antonio Rudiger assure qu’il rêvait de rejoindre les rangs du club de la capitale française. En fin de contrat avec Chelsea à l’été 2020, l’international allemand assure qu’il ne souhaitait qu’une chose pour la suite de sa carrière : quitter Londres pour intégrer l’effectif des Rouge et Bleu.

Profitant d’une interview accordée au média Goal, le joueur de 30 ans a notamment révélé : « je voulais partir. Je voulais aller au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel. C’était mon souhait. » Finalement, le technicien allemand a été licencié du PSG et Antonio Rudiger a changé ses plans.

« Mais cela ne s’est pas produit et six mois plus tard, Tuchel est arrivé à Chelsea en provenance du PSG. Nous avons ensuite gagné ensemble la Ligue des Champions. Cela devrait probablement être comme ça », a expliqué le natif de Berlin, qui se rapproche d’un retour à la compétition.

Antonio Rudiger vers un retour à la compétition

Blessé aux ischio-jambiers, Antonio Rudiger souhaite reprendre l’entraînement collectif ce jeudi ou vendredi, mais il reste incertain pour le match de Liga contre le FC Séville, dimanche, à Santiago Bernabeu. Absent lors du huitième de finale aller de huitième de finale de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig (1-0), mardi passé.

« Rudiger sera bientôt de retour, Militao on doit encore attendre, Alaba aussi. Alors (quand ils seront de retour), Tchouameni ne sera pas un défenseur central, même s’il montre maintenant qu’il est très performant, qu’il s’habitue très rapidement à un nouveau rôle, ce qui signifie qu’il est très, très intelligent », a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse samedi.

L’ancien partenaire de Thiago Silva finalise donc sa récupération et les prévisions pour lui sont très positives. L’idée est qu’il puisse être apte à disputer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig le 6 mars prochain.