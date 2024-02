Mercato PSG : Campos fait de la résistance pour l’après-Mbappé !

Désormais convaincu du départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG travaille déjà sur sa succession. Et aux dernières nouvelles, Luis Campos fait de la résistance sur une piste prioritaire.

Mercato PSG : La Premier League se mêle de la succession de Mbappé

Après sept années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources concordantes, la star française a déjà rencontré son président Nasser Al-Khelaïfi et ses coéquipiers qu’il ne fera plus partie de l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Conscient de la situation de son meilleur joueur, le club de la capitale française travaille sur sa succession depuis deux mois, à en croire RMC Sport.

Fabrizio Romano cite les noms de Rafael Leao et Victor Osimhen comme les deux rêves de Luis Campos pour renforcer l’attaque parisienne post-Mbappé. En Angleterre, The Athletic parle de Marcus Rashford et Mohamed Salah comme les choix de Nasser Al-Khelaïfi pour faire oublier l’enfant de Bondy au Parc des Princes la saison prochaine.

Mais dans la hiérarchie des priorités pour le poste, tous les médias s’accordent à dire que l’international nigérian de Naples arrive en tête dans les plans des dirigeants parisiens. Pour autant, Victor Osimhen, qui adule un certain Didier Drogba se verrait bien suivre ses traces en Premier League. Et cela tombe bien puisque Chelsea, où l’ancien buteur ivoirien a écrit les plus belles pages de sa riche carrière, serait très intéressé par ses services.

Le Paris SG prêt à payer « beaucoup d’argent » pour Osimhen

D’ailleurs, les Blues auraient devancé Manchester United et Arsenal, les deux autres cadors anglais qui rêvent aussi du Ballon d’Or africain 2023, dans la course à la signature pour le numéro 9 du Napoli. Qu’à cela ne tienne. Le PSG veut Victor Osimhen pour remplacer Kylian Mbappé et Luis Campos ne semble pas du tout effrayer par l’omniprésence des géants anglais dans ce dossier.

Son président Aurélio de Laurentiis a déjà annoncé la bonne nouvelle à ses prétendants en évoquant le « juste prix » pour le buteur de 25 ans, soit un chèque de 130 millions d’euros. Une somme qui ne semble pas du tout constituer un sérieux obstacle pour le Paris Saint-Germain. En effet, selon les dernières indiscrétions révélées par le quotidien régional Le Parisien, le leader du championnat français veut absolument Osimhen, qui a déjà une expérience de la Ligue 1 avec Lille, et serait disposer à payer « beaucoup d’argent » pour le voir dans le collectif de Luis Enrique la saison prochaine.

Avec l’énorme économie que va engendrer le départ de Mbappé, le Paris Saint-Germain auront une enveloppe très importante pour le prochain mercato estival et l’objectif premier sera de recruter l’ancien partenaire de Fabian Ruiz.