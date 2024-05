Le FC Nantes dans la tourmente : Le maintien en Ligue 1 menacé !

Depuis la dernière trêve internationale, les résultats du FC Nantes sont plus que mitigés. Les Canaris luttent pour le maintien et n’ont plus de marge sur leurs poursuivants. A trois journées de la fin, le calendrier s’annonce difficile.

Un calendrier dantesque pour le FC Nantes

Le FC Nantes est dans la tourmente avec des résultats en dents de scie depuis la dernière trêve hivernale. La faute a pas de chance ? Sans doute pas. Les Canaris sont bel et bien dans la difficulté. Avec 5 défaites et 1 match nul sur les 9 derniers matchs, les Nantais n’ont plus que 3 points d’avance sur la place de barragiste.

En plus des mauvais résultats récents, la fin de saison du FC Nantes s’annonce dantesque. Le club entraîné par Antoine Kombouaré va faire face à un calendrier parmi les plus difficiles. Selon Opta, les Canaris ont le cinquième calendrier le plus dur de cette fin de saison.

Les Nantais vont d’abord affronter Brest et Lille, 2 clubs qui cherchent à valider leur place en Ligue des Champions l’année prochaine. Pour finir, les Canaris vont se déplacer à Monaco, le 2ème de Ligue 1 qui devra aussi assurer sa place sur le podium.

🔜🗓️ 𝗠𝗮𝗶



Les trois derniers rendez-vous de la saison 👊

Un précieux retour pour Antoine Kombouaré

Avant le prochain match face à Brest, le FC Nantes va enregistrer le retour d’un cadre. L’ancien capitaine, Pedro Chirivella, avait dû quitter ses partenaires pendant le match à Montpellier la semaine dernière, touché à la hanche.

Mais le milieu de terrain espagnol a eu le feu vert des médecins et il sera de retour à Brest, comme l’a annoncé le coach Antoine Kombouaré. Malheureusement, le brésilien Douglas Augusto est toujours forfait à l’orée de cette rencontre capitale.