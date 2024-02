Mercato PSG : Mbappé, détails d’un contrat unique au Real !!!

Avant le début du mercato estival, Kylian Mbappé sera déjà loin du PSG. Il va s’engager au Real Madrid à pratiquement 100%, grâce à un contrat unique en son genre en termes de rémunération.

C’est terminé, le PSG a perdu la bataille de la prolongation de Kylian Mbappé. Le club de la capitale, qui a tout essayé pour convaincre l’attaquant français de rester au Parc des Princes, va bientôt constater l’échec cuisant de toutes ses tentatives.

Mercato PSG : Kylian Mbappé va finalement gagner gros au Real

Malgré l’annonce faite par Kylian Mbappé au président du PSG, à savoir qu’il ne va pas prolonger son contrat et qu’il partira du club au mercato estival, la direction espérait toujours changer la décision du Bondynois. Avec les dernières informations qui viennent de filtrer sur le contrat du buteur, pas la moindre chance pour le Paris Saint-Germain d’inverser la tendance.

Sur le plan salarial, Kylian Mbappé a accepté une rémunération moindre qu’au PSG. Il margera à près de 15 millions d’euros nets par saison. Pour sa venue, une prime à la signature présentée comme unique dans le football lui serait aussi réservée, selon la presse madrilène.

Mais là où le contrat du Parisien va effacer les traces de ceux de Ronaldo, Beckam ou encore de Luis Figo et Zidane, c’est sur la commercialisation de ses droits à l’image. Le futur ex-attaquant du Paris SG va garder pour lui 80% des montants qui seront générés sur ses droits à l’image. Le Real Madrid n’aura que 20% de ces montants qui s’annoncent mirifiques.

Mbappé plus que Ronaldo, Beckame et Zidane

Avant Kylian, tous les joueurs passés par le club merengue ne percevaient que 50% de leurs droits à l’image. Et avec la capacité des Madrilènes à négocier les meilleurs contrats dans le football, autant dire que la star du football français s’avance vers un gros chèque qui devrait dépasser l’entendement.

Pour bien comprendre, Luis Figo avait cédé en 2000, pour 24 millions d’euros, 40% de ses droits à l’image au Real Madrid. Il n’avait cependant gardé que 10% du restant, ce qui à l’époque déjà représentait d’énormes revenus.

24 ans après cette affaire juteuse, les recettes de droits à l’image de Mbappé vont dépasser de loin ce montant. Le Real Madrid ne devant percevoir que 20% de la valeur, l’international français va carrément se frotter les mains.

Et la bonne nouvelle pour l’attaquant tricolore est que les plus grosses marques se précipitent déjà au chevet du Real Madrid dans l’espoir de lier leur image au meilleur français du moment. Avec les recettes que va générer le Real Madrid sur les droits d’image du buteur, Kylian Mbappé se retrouvera tous les ans avec beaucoup plus d’argent qu’il n’en gagnait au PSG.