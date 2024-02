As Annecy : le Guinéen Ousmane Camara veut piéger l’ASSE 

L’ASSE reçoit l’As Annecy d’Ousmane Camara sur le coup de 15h, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2. Dans ce match à objectif 3 points pour l’AS Saint-Étienne, le joueur annecien fait d’une défaite des protégés d’Olivier Dall’Oglio son objectif personnel de la journée.

Ousmane Camara veut marquer la rencontre ASSE- As Annecy

Recruté par l’As Annecy qui cherche à se maintenir en Ligue 2, Ousmane Camara va une fois de plus faire ses preuves ce samedi. Le Guinéen, arrivé de l’AJ Auxere lors du mercato hivernal, se prépare à jouer un rôle important dans la victoire souhaitée pour son équipe.

Le natif de Conakry n’avait pas joué lors de la dernière journée contre l’AJA à cause d’une clause contenue dans le contrat de son prêt à Annecy. Déterminé à aider son équipe à se relancer en championnat face à l’ASSE, le buteur remplacé lors de son dernier match contre Concarneau (0-3) après avoir écopé d’un carton jaune veut se racheter face aux Verts de l’As Saint-Étienne.

L’attaquant de 22 ans a déjà inscrit un 1 but en 3 matchs de Ligue 2. Contre l’ASSE, il veut relancer son compteur des buts afin de favoriser la sortie d’Annecy de la zone rouge. Avec cet objectif personnel d’Ousmane Camara, mais aussi collectif de l’ensemble de l’équipe de l’As Annecy, Sainté se dirige vers un match difficile, surtout avec les défections qu’elle de ces dernières heures.

En effet, à Geoffroy-Guichard, Olivier Dall’Oglio ne pourra pas faire jouer Anthony Briançon. Thomas Monconduit étant suspendu, il ne prendra pas part à la rencontre non plus. Aïmen Moueffek ne sera pas plus de la partie à cause d’une blessure.