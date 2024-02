OM-Villarreal : Marcelino répond à Longoria pour leurs retrouvailles

Si Pablo Longoria a hâte de retrouver son ancien coach Marcelino en Ligue Europa, l’actuel entraîneur de Villarreal ne redoute pas du tout l’OM pour ce choc à venir.

OM : Pablo Longoria impatient d’affronter Marcelino et Villarreal

Vendredi, au lendemain de sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a été fixé sur son adversaire. En effet, après sa victoire face au Shakhtar Donetsk (3-1), l’équipe de Jean-Louis Gasset a hérité de Villarreal pour la double confrontation européenne à venir.

Synonyme de retrouvailles entre l’OM et son ancien éphémère entraîneur Marcelino, qui avait démissionné après seulement deux mois sur le banc. Interrogé par le média du club, le président marseillais n’a pas caché son impatience de défier le technicien espagnol.

« Jouer contre ce club en 8e de finale d’Europa League représente une très belle affiche face à une institution habituée à disputer la coupe d’Europe. Dans la continuité de notre bon parcours cette saison dans cette épreuve, ce tirage constitue une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille de progresser en se mesurant au vainqueur de l’épreuve 2021. Nous avons hâte d’y être », a déclaré Pablo Longoria. De son côté, Marcelino ne parait visiblement pas inquiet à l’idée d’affronter les Marseillais.

Pour Marcelino, « il y a des adversaires plus difficiles » que l’OM

Vendredi, avant même le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa, Marcelino ne s’inquiétait pas du tout à l’idée de croiser le chemin de l’Olympique de Marseille. « Si on joue à Marseille, on ira jouer là-bas. Je pense qu’il y a des adversaires plus difficiles. Si nous en obtenons un, qui en théorie, peut-être plus abordable qu’un autre, alors tant mieux », a lancé l’Espagnol de 58 ans.

Très critique sur l’OM dans ses dernières prises de paroles, l’actuel coach de Villarreal va retrouver le Stade Orange Vélodrome le jeudi 7 mars pour le match aller, avant de se rendre à Madrigal le 14 mars pour le retour. D’après les informations du quotidien L’Equipe, l’accueil de Marcelino sera musclé et il recevra une « bronca mémorable » face à un public chauffé à blanc.