Mercato PSG : Revirement spectaculaire pour l’avenir de Mbappé ?

Alors que tout le monde s’attend à voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid après l’annonce de son départ du PSG, une autorité de Madrid a fait une déclaration fracassante.

Mercato PSG : Le Real Madrid prêt à renoncer à Kylian Mbappé ?

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ du Paris Saint-Germain pour une arrivée libre au Real Madrid à l’issue de la saison. Selon plusieurs sources proches du club de la capitale, l’attaquant de 25 ans a déjà rencontré son président Nasser Al-Khelaïfi pour l’informer de sa décision qu’il a également communiquée à l’ensemble de ses coéquipiers.

Une excellente nouvelle pour les Socios des Merengues, mais la nouvelle ne semble pas faire l’unanimité dans la capitale espagnole. En effet, le maire de Madrid, José Luis Martinez Almeida, a livré son opinion sur la prochaine arrivée de Kylian Mbappé, et l’homme politique ne semble pas particulièrement enthousiaste à cette idée.

Dans des propos accordés à la célèbre émission El Chiringuito, José Luis Martinez Almeida a notamment déclaré : « Mbappé ? Nous n’en avons pas besoin pour gagner ici à Madrid. » De là à imaginer un changement de posture de la direction madrilène dans ce dossier ? Pas du tout, semble répondre le président de la Liga.

Javier Tebas se réjouit déjà de l’arrivée de Mbappé au Real Madrid

Profitant d’une interview avec le quotidien L’Équipe, vendredi, Javier Tebas a estimé que le futur de Kylian Mbappé se dessinera au Real Madrid à compter de la saison prochaine.

« Sachant qu’il quitte le PSG, il y a 99% de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c’est d’ores et déjà signé. C’est bien sûr une grande nouvelle pour le Real et pour le football espagnol. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde », a commenté le dirigeant espagnol.

« De mon point de vue, Jude Bellingham, Erling Haaland et Mbappé sont les trois joueurs dominants sur la planète, et deux sont au Real Madrid. Si j’en ai parlé avec Florentino Pérez ? Cela fait trois ans qu’il ne me parle pas. Mais cela me fait plaisir qu’ils engagent Mbappé. Et je profite de cet entretien pour lui envoyer le message que je suis ravi que le Real fasse de tels recrutements pour avoir une équipe d’envergure », a indiqué Tebas.