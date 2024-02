OL : John Textor, la terrible nouvelle !

Alors que l’Olympique Lyonnais célèbre sa remontée spectaculaire et progressive au classement de Ligue 1, John Textor reçoit une nouvelle terrible.

OL : John Textor est en deuil

C’est une nouvelle qui vient refroidir un peu l’immense joie qui anime actuellement le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais. Au lendemain de la belle victoire renversante des Gones sur la pelouse du FC Metz, John Textor reçoit une triste nouvelle. Il a en effet perdu sa mère, Dale Lovett. La mauvaise nouvelle a été annoncée dans la soirée du samedi par le club rhodanien à travers un communiqué officiel sur son compte X.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Dale Lovett, mère de John Textor. L’Olympique Lyonnais présente ses condoléances à notre président. Toutes nos pensées vont vers lui et ses proches », a écrit l’OL. Un coup dur pour le dirigeant, au beau milieu de la joie et le goût de la victoire retrouvés par les hommes de Pierre Sage.

John Textor, l’homme de la révolution lyonnaise

Arrivé à la tête du club après le départ de Jean-Michel Aulas, l’Américain a connu des débuts compliqués de son ère à Lyon. Sanctionné par la DNCG, le club a fini par obtenir la levée des restrictions pour réaliser des recrutements lors du dernier mercato hivernal. Ce sont six recrues assurées par John Textor, dont un certain Nemanja Matic et Said Benrahma. Mais avant d’aborder la relance de l’équipe sur le plan sportif, il a d’abord entamé un premier chantier.

Sur le plan administratif, l’Américain a décidé de lancer la restructuration profonde de la direction, avec la mise en place d’un conseil d’administration cohérent et équilibré. David Friio débarque en tant que directeur sportif et Pierre Sage est porté à la tête de l’équipe première après le départ de Fabio Grosso. Depuis, les résultats commencent par s’aligner sur la vision de John Textor pour le club, et Jean-Michel Aulas, son prédécesseur, en est séduit.