RC Lens : Déçu et frustré, il attend Lyon de pied ferme

Le Racing Club de Lens a concédé une défaite frustrante face à l’AS Monaco dimanche en Ligue 1. Après une semaine aussi compliquée, Florian Sotoca appelle déjà à une réaction face à l’Olympique Lyonnais.

RC Lens : Semaine de galère pour les Sang et Or

Les Lensois peuvent s’en mordre les doigts. Ils viennent de boucler l’une des semaines les plus décevantes et compliquées de leur saison. Éliminé de la Ligue Europa après une défaite de dure à encaisser face à Fribourg, une réaction du RC Lens était attendue dimanche face à l’AS Monaco en championnat.

Devant leur public du Stade Bollaert, les Sang et Or n’ont pas pu éviter une nouvelle défaite sur le même score de 2 buts contre 3. Une grosse désillusion pour les hommes de Franck Haise qui conservent leur sixième place au classement.

Florian Sotoca veut une réaction face à l’OL

Lens vient ainsi d’enchaîner deux défaites de suite toutes compétitions confondues, soit son deuxième match sans victoire en Ligue 1. De quoi toucher le moral des joueurs mais pas suffisant pour les abattre. « C’est beaucoup de déception », a confié Florian Sotoca, d’autant plus que Elye Wahi et Wesley Saïd avaient réussi à ramener les Artésiens à 2-2 au score. L’attaquant digère à peine la décision de l’arbitre de ne pas accorder un penalty au RC Lens, après avoir même consulté la VAR.

Franck Haise et ses hommes sont dans une période compliquée mais il n’y a pas de quoi abdiquer comme l’indique Florian Sotoca. Au fond de la déception, il appelle déjà à une réaction face à l’Olympique Lyonnais. « On va s’accrocher, on a une bonne semaine pour préparer Lyon », a-t-il déclaré, se réjouissant tout de même du bon état d’esprit de ses coéquipiers, qui restent un groupe de compétiteurs.