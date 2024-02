Mercato PSG : Osimhen fixe sa condition pour remplacer Mbappé

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison, l’attaquant du Napoli, Victor Osimhen, qui a tout de la recrue idéale, aurait fait connaître ses exigences pour un transfert.

Mercato PSG : Le Napoli ne se fait plus d’illusions pour Victor Osimhen

Arrivé à l’été 2020 contre un chèque de 75 millions d’euros en provenance de Lille OSC, Victor Osimhen pourrait être en train de disputer ses derniers mois sous les couleurs du SSC Naples. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026 après sa récente prolongation, l’international nigérian a annoncé, en pleine CAN, ses envies d’ailleurs en déclarant notamment : « j’ai déjà décidé quelle sera la prochaine étape à franchir à la fin de saison. J’ai mon plan, je sais ce que je veux faire. »

Des propos bien attendus par le président napolitain Aurelio De Laurentiis, qui ne compte pas retenir forcément son joueur de 25 ans. « On le savait depuis l’été dernier, sinon, les négociations pour sa prolongation n’auraient pas été aussi longues. On savait déjà qu’il partirait au Real, au PSG ou en Premier League », a répondu le dirigeant italien.

À la recherche d’une nouvelle star offensive pour compenser le prochain départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a fait d’Osimhen sa cible numéro 1 pour le prochain mercato estival. Prolifique buteur, le natif de Lagos connaît très bien le championnat français et le conseiller football du PSG, Luis Campos, qui l’avait fait venir à Lille en 2019.

Autant d’éléments qui confortent le club de la capitale dans son choix, mais il faudra se montrer très convaincant puisque Chelsea serait tout aussi déterminé pour s’offrir les services du numéro 9 du Napoli.

Victor Osimhen réclame un salaire de 14M€ annuels

Si le SSC Naples attend 130 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, pour laisser partir Victor Osimhen, le joueur se montrerait à son tour assez exigeant financièrement pour signer son prochain contrat. En effet, selon les informations du journaliste Ben Jacobs, l’ancien partenaire de Fabian Ruiz réclamerait un salaire de 14 millions d’euros par saison à son prochain club.

Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi aurait d’ores et déjà répondu aux représentants du protégé de Walter Mazzarri que le PSG serait prêt à s’aligner sur ce montant. De même que Chelsea et Arsenal. « Il cherche un salaire d’environ 14M€ par an, ce qu’Arsenal, Chelsea et le PSG seraient prêts à payer », a révélé le spécialiste britannique pour Give Me Sport.