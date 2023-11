Malgré le mécontentement des supporters du RC Strasbourg, Patrick Vieira préfère retenir que le positif après le match nul contre Clermont.

RC Strasbourg : Patrick Vieira défend la prestation de son équipe

Le Racing Club Strasbourg Alsace traverse actuellement une période difficile, et la 11e journée du championnat n'a pas apporté le soulagement tant attendu. Sur une série de cinq matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, les Alsaciens espéraient enfin s’imposer ce dimanche soir face à Clermont Foot, 17e de Ligue 1 au moment du match. Les hommes de Patrick Vieira avaient ainsi une opportunité en or de creuser l'écart par rapport à la zone de relégation.

Cependant, cette rencontre s’est soldée par un triste match nul (0-0) entre les deux équipes. La soirée aurait même pu être catastrophique pour le RC Strasbourg suite au carton rouge reçu par Marvin Senaya en fin de partie. Le public de la Meinau a alors exprimé son mécontentement en sifflant les hommes de Patrick Vieira à la fin du match, reflétant ainsi la frustration de voir leur équipe enchainer des contre-performances cette saison. Toutefois, l'entraîneur du RCSA a choisi de prendre un angle différent pour évaluer la performance de ses joueurs.

Malgré les sifflets et le résultat décevant, Patrick Vieira a préféré souligner les aspects positifs du match et le mental de son équipe. « Le message cette semaine a été clair : être disciplinés et contrôler nos émotions. C'est une prestation encourageante », a-t-il à l’issue de la rencontre.

Patrick Vieira continue de travailler sur l'amélioration collective de son équipe

Cette approche met en évidence la volonté du coach de construire sur les aspects positifs et de travailler sur les points faibles afin de faire progresser son équipe. Patrick Vieira souligne l'importance de l'amélioration continue, même lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. « On doit être fort pour renverser la tendance », a-t-il ajouté. Cette déclaration montre que l'ancien international français est prêt à défendre ses joueurs et à contester les décisions arbitrales qui peuvent influencer le résultat du match.

Malgré les difficultés rencontrées par le RCSA en cette première partie de saison, l'entraîneur de 47 ans est déterminé à rester positif, à continuer de travailler sur l'amélioration de son équipe, et à tirer les leçons des matchs nuls afin de se préparer au mieux pour les échéances à venir. Les Strasbourgeois attendent une victoire de leur équipe dimanche lors du déplacement à Brest.