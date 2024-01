Dans une interview pour Le Dauphiné Libéré, Samuel Gigot s'est longuement confié sur les dessous de sa signature à l'Olympique de Marseille.

OM : Samuel Gigot a réalisé son rêve à Marseille

C'est le genre de rêve qu'on réalise et dont on s'attache pour toujours. Samuel Gigot et l'Olympique de Marseille, c'est une histoire d'amour qui devait se réaliser. Après avoir terminé son contrat au Spartak Moscou, le défenseur central est définitivement devenu un joueur de l'OM dès l'hiver 2022, après avoir trouvé un accord avec la direction du club. Gigot s'est engagé pour un contrat de trois ans, allant jusqu'en juin 2025. Ce transfert de Gigot chez les Phocéens est une évidence, à en croire le natif d'Avignon. Dans une interview accordée à Le Dauphiné Libéré, le joueur a confié que son choix n'a pas été guidé par le gain. Samuel Gigot a fait le choix de rejoindre l'Olympique de Marseille par l'amour qu'il porte au club et sa volonté d'en porter les couleurs.

Dans ses déclarations, Samuel Gigot a fait savoir qu'il avait un rêve, « c’était de jouer à l’OM ». Alors que la direction marseillaise lui en a donné l'opportunité, l'ancien joueur de La Gantoise l'a saisi pour essayer de vivre à fond son rêve. « C’est ça le plus important », assure le défenseur central. Si l'argent fait partie du jeu, le Français indique qu'il n'est cependant pas son leitmotiv. « J’aime bien avoir une vie super simple y compris quand je rentre chez moi », a-t-il ajouté. Samuel Gigot a su s'imposer à l'Olympique de Marseille depuis son arrivée, au point d'y devenir un joueur important. Il est même devenu l'un des capitaines de l'équipe sous les ordres de Gennaro Gattuso.