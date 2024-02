Mercato Stade Rennais : Une décision se précise pour Julien Stéphan

Nommé en novembre passé en remplacement de Bruno Genesio, Julien Stéphan fait du bon travail au Stade Rennais. Une décision pourrait rapidement tomber pour son avenir.

Mercato Stade Rennais : Julien Stéphan a convaincu au SRFC

Appelé à la rescousse en novembre dernier, Julien Stéphan a redonné de l’espoir à l’équipe du Stade Rennais en trouvant les bons ressorts pour remonter la pente en Ligue 1. S’il a tâtonné au début, le technicien de 43 ans a trouvé les solutions pour enchaîner les bons.

Mais avec un contrat courant jusqu’au 30 juin, l’ancien entraîneur du RC Strasbourg ne peut pas se projeter plus loin que la saison prochaine sur le banc du SRFC. Mais aux dernières nouvelles, la donne pourrait rapidement changer pour l’avenir de Julien Stéphan en Bretagne.

Julien Stéphan vers une prolongation à Rennes ?

Avant le match de la 23e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais (1-1), dimanche, le journal L’Equipe écrivait : « si Rennes envisageait de le prolonger, pour combien de temps et dans quelle perspective de croissance ? D’autres sollicitations peuvent-elles interférer pour le natif de Rennes ? Pour l’heure, c’est Paris qui a de quoi occuper l’esprit. »

De son côté, Ouest France assure ces dernières heures que, même si en l’état, rien n’est acté entre les deux parties, Stéphan semble se diriger tout droit vers une prolongation de l’aventure avec les Rouge et Noir. Une tendance confirmée par le principal concerné lorsqu’il déclarait en conférence de presse : « je reste encore un jeune entraîneur qui a un peu plus de bouteille maintenant, avec la volonté de profiter de ce top vestiaire. »

Et alors que Florian Maurice pourrait rejoindre un autre projet à l’étranger, Julien Stéphan pourrait jouer un rôle plus important lors du prochain mercato estival. Il devrait prochainement rencontrer le président Olivier Cloarec et le propriétaire François Pinault pour évoquer le futur du Stade Rennais.