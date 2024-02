RC Lens : Encore une mauvaise nouvelle pour Franck Haise

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Franck Haise à chaque journée de championnat. L’entraîneur du RC Lens devra encore se passer d’un joueur important lors de la réception du Stade Brestois.

RC Lens : Facundo Medina forfait contre Brest

Les Sang et Or sont toujours encore dans la course à l’Europe, après un retour intéressant cette saison en Ligue des Champions. Récemment éliminé en Ligue Europa, le Racing Club de Lens joue ses dernières cartes en championnat pour s’offrir une place en compétitions européennes la saison prochaine. Dans cette quête, Franck Haise va devoir composer sans un de ses éléments clés lors de la réception du Stade Brestois le 9 mars prochain.

Facundo Medina sera le grand absent de ce rendez-vous de la 25e journée de Ligue 1. Le défenseur central est forfait pour ce choc qui s’annonce face à l’actuel deuxième du championnat. L’international argentin a écopé de son troisième carton jaune consécutif en championnat lors de la défaite 3-2 concédée à domicile face à l’AS Monaco. C’est la conséquence d’un tacle appuyé sur Folarin Balogun.

Franck Haise et Lens veulent rebondir à Lyon

D’après le règlement de la Ligue 1 française, lorsqu’un joueur écope de trois cartons jaunes dans une période de 10 matchs officiels, il est automatiquement suspendu un match par la commission de discipline de la LFP. Cependant, Facundo Medina sera bien présent lors du prochain match face à l’Olympique Lyonnais. Un match précieux pour les hommes de Franck Haise qui doivent déjà rebondir après la défaite face à Monaco. Florian Sotoca a d’ailleurs appelé à une réaction face aux Gones qui sont actuellement sur une très bonne série.