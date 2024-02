Le défenseur des Girondins de Bordeaux, Vital Nsimba, a été touché à la cheville samedi dernier. Les résultats des examens médicaux sont sortis.

Vital Nsimba contracte une blessure avec Bordeaux

Nouveau coup dur pour Vital Nsimba et les Girondins de Bordeaux. Vital est sorti sur blessure samedi dernier lors de la rencontre entre son équipe et l’EA Guingamp, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 2. Il a été touché à la cheville lors d’un choc avec Mehdi Merghem. Les examens médicaux révèlent que le défenseur latéral gauche bordelais souffre d’une entorse de la cheville droite avec lésion ligamentaire. Il sera indisponible pendant au moins six semaines.

Le FC Bordeaux enregistre plusieurs forfaits

Le groupe du FC Bordeaux est décimé avant le déplacement sur le terrain de Rodez. Plusieurs joueurs ont rejoint l’infirmerie. Outre l’international congolais, Vital Nsimba, certains cadres sont déclarés forfaits. Le défenseur central Emmanuel Biumla est blessé. Il sera absent pendant plusieurs semaines.

L’attaquant du FC Bordeaux, Alberth Elis est également sorti sur blessure samedi dernier lors du match face à l’EA Guingamp pour le compte de la 26ème journée de Ligue 2. Il est à l’hôpital dans un coma après cette grave blessure à la tête.

Le joueur hondurien a été opéré avec succès. On ignore sa durée d’indisponibilité. Sans ces cadres, le technicien du FC Bordeaux, Albert Riera, doit faire des choix forts pour le prochain match du club face à Rodez le samedi 2 mars 2024 en Ligue 2.