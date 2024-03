Après son clash avec l’actuel technicien de l’ESTAC Troyes, David Guion, le coach des Girondins de Bordeaux, Albert Riera reçoit de nouvelles piques de Régis Brouard.

Albert Riera en froid avec Régis Brouard

Le technicien des Girondins de Bordeaux, Albert Riera ne mâche pas ses mots pour critiquer d’autres entraineurs. Lors de son arrivée sur le banc du FC Bordeaux, Albert Riera a déclaré qu’il mettra en place plusieurs plans de jeu pour permettre aux Bordelais de surfer sur les vagues du succès. Mais l’ancien coach du SC Bastia, Régis Brouard lui a répondu qu’un seul plan suffit pour réaliser des merveilles à la tête de l’équipe.

Après le limogeage de Régis Brouard, Riera est monté au créneau et a chambré l’ancien international français. « Lorsque je suis arrivé, j’ai dit que j’avais 23 ou 25 systèmes de jeu. Mais quelqu’un a dit : Il suffit d’avoir un système ! Ce quelqu’un qui a dit cette phrase n’est plus entraîneur aujourd’hui », a déclaré avec ironie le coch espagnol.

Régis Brouard répond à Albert Riera

Les propos d’Albert Riera ont provoqué la colère de Régis Brouard. Il lui a répondu sur le média So Foot. « On peut se chamailler, ça fait partie du cirque, mais à partir du moment où on attaque ma personne après un licenciement sans rien connaître, ce mec ne vaut rien à mes yeux », a-t-il dit.

Régis Brouard a indiqué que le FC Bordeaux offre de meilleures conditions de travail, contrairement à d’autres clubs qui n’ont pas beaucoup de ressources financières. « Il ne faut pas oublier que Bordeaux a un budget de 40 millions, une équipe de fou, des supporters incroyables et de très bonnes conditions de travail. Il ne sait pas comment les autres clubs travaillent. S’il le savait, il pourrait un peu la fermer », a ajouté l’ancien technicien de Bastia.