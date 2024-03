Le journaliste français, Samuel Vaslin a critiqué vertement le coach du FC Bordeaux, Albert Riera et ses joueurs après le match nul concédé à domicile face à QRM samedi dernier à l’occasion de la 28e journée de Ligue 2.

Le FC Bordeaux lâche des points à domicile

Samuel Vaslin n’est pas satisfait du match nul du FC Girondins de Bordeaux face à QRM samedi dernier. Les Bordelais n’ont pas réussi à livrer une belle performance et glaner les trois points à la maison en cette fin de saison où les points sont très nécessaires. Il a déploré le manque d’intensité dans le jeu des Girondins de Bordeaux. « Le foot, c’est un jeu et un spectacle. J’ai vu 90 minutes de pauvreté abyssale dans ce sport », a lancé Samuel Vaslin.

Samuel Vaslin estime que les joueurs n’ont pas conscience des objectifs du club à l’issue de la saison. Ils n’ont pas soif de victoire. « Les intentions et l’attitude de ce groupe m’intriguent. Est-ce qu’ils sont au courant des enjeux de la fin de saison ? On a compris qu’ils ne veulent pas regarder devant, ils stagnent depuis 3 mois », a déclaré le journaliste.

Le professionnel des médias est en colère. Les Bordelais ne représentent pas bien le club. « Un peu d’orgueil, de fantaisie, d’humilité et de dépassement de soi. Samedi, une fois de plus, j’ai vu une équipe indigne de ce maillot », a-t-il poursuivi.

Samuel Vaslin en colère contre Albert Riera

Samuel Vaslin n’a pas épargné le technicien des Girondins de Bordeaux, Alberth Riera. Il le désigne comme le premier responsable de la piètre performance de l’équipe. « Quelle absence de modestie et de remise en question dans ce groupe, et de celui qui est à la tête du vestiaire, c’est-à-dire le coach ! Il va falloir de l’humilité, se rappeler d’où on est, d’où on vient, et où on devrait être », a-t-il conclu.

Les Girondins de Bordeaux se déplaceront sur le terrain du club Annecy FC le samedi prochain pour le compte de la 29e journée de Ligue 2. C’est une occasion pour eux de renouer avec la victoire.