Mercato RC Lens : Elye Wahi déjà sur le départ ? Son remplaçant identifié

Dans le mercato RC Lens, Elye Wahi, pas au top cette saison, pourrait faire ses valises. L’attaquant qui a rejoint le Racing Club de Lens l’été dernier peine à s’imposer au point de faire naître des rumeurs d’un éventuel transfert en fin de saison.

Mercato RC Lens : Elye Wahi en pleine galère

Elye Wahi (21 ans) est arrivé au RC Lens dans un contexte dans lequel le club Sang et Or venait de perdre son meilleur atout offensif. Loïs Openda venait de rejoindre le RB Leipzig en Allemagne. En recrutant Elye Wahi, la direction du club lensois affichait son intention de compenser le vide laissé par son buteur par un autre qui venait aussi de flamber en Ligue 1 sous les couleurs de Montpellier. La saison dernière, Wahi a inscrit 19 buts en 33 matchs pour 6 passes décisives.

Si les chiffres de l’international Espoir français avaient de quoi faire rêver, son intégration au RC Lens n’a pas connu le même succès. Elye Wahi a disputé jusque-là 18 matchs de Ligue 1 avec les Sang et Or pour seulement quatre buts inscrits et deux passes décisives délivrées. Une performance loin de justifier les 30 millions d’euros injectés dans son transfert par le RCL.

Elye Wahi sur le départ du RC Lens ?

Photo : Elye Wahi

Cette saison, le Racing Club de Lens est moins fort sur le plan offensif. Le départ d’Openda se fait ressentir à tel point que la moyenne de buts du club par match a baissé. Alors que Elye Wahi peine à donner satisfaction, la direction des Artésiens pourrait être amenée à prendre une décision radicale. L’attaquant semble moins à l’aise dans le système de son nouvel entraîneur Frank Haise et le club commence déjà à lui chercher un remplaçant.

Selon le confrère Jeunes Footeux, le RC Lens a déjà ciblé quelques profils susceptibles de remplacer l’attaquant de 21 ans au mercato estival. Parmi les cibles figure l’international togolais Kevin Denkey.

Âgé de 23 ans, le buteur de Club Bruges réalise une très bonne saison avec 23 buts marqués en 27 matchs toutes compétitions confondues. Pour boucler son transfert vers le RC Lens, le club entraîné par Franck Haise devra débourser 10 millions d’euros.

Lié au club belge jusqu’en 2026, Kevin Denkey est aussi courtisé par le Stade Rennais, le LOSC et l’Olympique Lyonnais.