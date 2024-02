Mercato RC Lens : Franck Haise, candidat improbable pour un projet plus ambitieux ?

Franck Haise est le grand acteur de la renaissance du Racing Club de Lens, qui a retrouvé la Ligue des Champions cette saison. Après quatre ans passés à diriger les Sang et Or, l’homme de 52 ans pourrait être tenté par un projet plus ambitieux.

Mercato RC Lens : Franck Haise dans la short-list de Liverpool pour l’après Jurgen Klopp

Comme c’est l’habitude au club détenu par Fenway Sports Group, Liverpool devrait adopter une approche basée sur les données lors de la constitution d’une liste de candidats pour remplacer Jurgen Klopp. Le technicien allemand a annoncé son départ d’Anfield au terme de cette saison et les Reds se sont déjà lancés dans une course infernale pour sa succession. Cette tâche sera dirigée par le directeur de la recherche du club, Will Spearman.

Sans surprise, Xabi Alonso, Rúben Amorim et Julien Nagelsmann ont tous reçu des notes élevées en ce qui concerne les statistiques. Cependant, Franck Haise est un autre nom qui a obtenu des scores élevés grâce à l’approche basée sur les données que Liverpool met en œuvre dans sa recherche du remplaçant de Jurgen Klopp, selon The Athletic.

Xabi Alonso, le grand favori des Reds

L’entraîneur de Lens a impressionné depuis qu’il a mené les Sang et Or à la promotion en Ligue 1 en 2020. Franck Haise était responsable de la réussite des Artésiens à la deuxième place de l’élite française et de la qualification pour la Ligue des Champions la saison dernière. Avec la performance impressionnante du manager français à Lens, il s’est fait une bonne réputation même au-delà de la France. Toutefois, le grand favori à la succession de Klopp est connu.

Comme le rapporte Foot Mercato, Xabi Alonso a été désigné comme la cible prioritaire de Liverpool pour remplacer l’ancien de Dortmund. Le club de Premier League a déjà pris contact avec l’entraîneur du Bayer Leverkusen mais devrait faire face à la concurrence du Bayern Munich pour les services de l’Espagnol cet été.