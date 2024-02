Mercato OM : Pablo Longoria prépare une signature à 5 M€ en défense

Malgré la nouvelle dynamique insufflée par l’arrivée de Jean-Louis Gasset, la direction de l’OM se projette déjà vers le prochain mercato et cible un défenseur de Toulouse FC.

Mercato OM : Pablo Longoria cible un défenseur de Toulouse

Le prochain mercato estival s’annonce tumultueux du côté de l’Olympique de Marseille, avec la succession de Jean-Louis Gasset et la nécessité de renforcer l’effectif, en particulier en défense. Plusieurs joueurs risquent de quitter ce secteur de jeu. Parmi les départs envisagés, celui de Jonathan Clauss se profile, incitant ainsi la direction marseillaise à se pencher sur le recrutement de nouveaux défenseurs.

Dans cette optique, le président Pablo Longoria et son équipe sont déjà à pied d’œuvre pour dénicher des renforts, et un nom qui circule en coulisse. Il Corriere dello Sport indique en effet que l’OM serait intéressé par le profil de Logan Costa, évoluant actuellement en Ligue 1 sous les couleurs de Toulouse FC . Ses performances solides avec le TFC ont attiré l’attention des recruteurs marseillais, qui voient en lui un potentiel renfort de qualité pour la défense.

Au moins 5 millions d’euros pour Logan Costa

Cependant, la concurrence s’annonce rude pour l’OM dans la course à la signature de Logan Costa. Toujours selon la même source, la Fiorentina et Frosinone seraient également intéressés par le défenseur cap-verdien de 22 ans. Ces clubs italiens auraient déjà tenté de le recruter l’été dernier et envisageraient de réitérer leurs efforts, compliquant ainsi la tâche de l’Olympique de Marseille dans ce dossier.

Pour convaincre Logan Costa de rejoindre ses rangs, l’OM devra faire preuve de persuasion financière. Il est estimé que le club phocéen devra débourser au moins 5 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune joueur, un montant qui s’avère accessible aux finances marseillaises, mais qui nécessitera néanmoins une gestion rigoureuse pour mener à bien cette opération. La bataille pour la signature de Logan Costa s’annonce serrée, même si l’OM semble déterminé à renforcer sa compétitivité pour la prochaine saison.