Mercato PSG : Adrien Rabiot livre le verdict pour son prochain club

En fin de contrat avec la Juventus Turin au terme de la saison, Adrien Rabiot est dans les plans du PSG pour cet été. Le milieu de 28 ans a livré un indice sur son avenir.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi travaille sur le retour d’Adrien Rabiot

Sorti par la petite porte sous les insultes et les sifflets des supporters, Adrien Rabiot pourrait faire son retour au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Libre le 30 juin à venir avec la Juventus Turin, l’international français est visé par plusieurs autres grands clubs européens, dont le PSG.

D’après les informations relayées récemment par PSG Inside Actu, Nasser Al-Khelaïfi aurait enjoint Luis Campos de tout mettre en oeuvre pour obtenir le retour de Rabiot cet été. Les dirigeants parisiens travailleraient donc déjà sur ce dossier et une rencontre aurait eu lieu le club de la capitale et des représentants du vice-champion du monde 2022.

« Il y a eu un rendez-vous entre les dirigeants du PSG et les représentants du joueur pour Adrien Rabiot dernièrement (la date n’est pas connue, mais sûrement début février). Paris essaie de le faire revenir depuis l’année dernière. Sachant qu’il est libre, c’est un gros avantage pour le club », assure le compte Twitter dédié aux Rouge et Bleu.

Également annoncé dans le collimateur du FC Barcelone et de Manchester United, le natif de Saint-Maurice semble avoir tranché concernant sa prochaine destination.

Adrien Rabiot veut poursuivre avec la Juventus

Célébré pour ses 200 matches disputés sous le maillot de la Vieille Dame, Adrien Rabiot pourrait finalement rester à la Juventus Turin. À en croire Tuttosport, qui en fait sa Une du jour, le joueur, qui a déclaré « vouloir gagner d’autres Scudetto » dans le Piémont, est heureux et n’exclurait pas d’y prolonger son aventure, malgré de juteuses offres venues de l’étranger, comme le Paris Saint-Germain.

« Pour moi, gagner un Scudetto avec la Juve a été l’une des plus belles choses que j’ai vécues. Nous n’avons pas pu le fêter avec les fans à cause du Covid. J’espère en gagner d’autres », a déclaré Adrien Rabiot dans des propos rapportés par TMW. Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG savent donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.