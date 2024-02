Mercato PSG : Luis Campos sur le point de boucler une recrue estivale

Au PSG, l’avenir se prépare avec perspicacité. En ce sens, Luis Campos s’apprête à boucler la première recrue estivale du club, pendant qu’ils se préparent à faire désormais sans Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Luis Campos veut sécuriser Joane Gadou

Il est l’un des jeunes talents prometteurs du club de la capitale et Luis Campos est décidé à protéger leur joyau du club francilien. Selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain cherche à assurer l’avenir de l’un des talents les plus brillants de son académie en envisageant de signer un contrat professionnel avec Joane Gadou. Il s’agit d’un jeune défenseur central âgé seulement de 17 ans.

Gadou est déjà supervisé par plusieurs clubs en Europe et pour ne pas commettre les mêmes erreurs que comme ce fut le cas avec l’ancien produit du centre de formation El Chadaille Bitshiabu (18 ans), les Parisiens veulent agir rapidement sur un joueur qui pourrait faire partie de leur avenir. Cette saison, il a notamment disputé trois matchs de Youth League et onze matches de championnat (dont un en tant que remplaçant).



Joane Gadou préparé pour l’équipe première du PSG

Luis Campos le sait, ce jeune footballeur a un grand avenir et pourrait devenir l’un des plus importants de la défense du PSG à l’avenir. Son entraîneur en équipe nationale U17 de France, Jean-Luc Vannuchi, qualifie d’ailleurs Joane Gadou de « force de la nature ». Le jeune défenseur central allie puissance et vitesse, tout en étant intéressant dans son utilisation du ballon.

Il est capable de jouer court et de jouer long. Il a un excellent état d’esprit. C’est un défenseur qui aime défendre, ce qui n’est pas toujours le cas. Même s’il n’a pas encore fait une apparition en senior avec le PSG, Joane Gadou a été présent sur le banc lors de la victoire 9-0 du club contre l’US Revel en Coupe de France.