FC Nantes : Fausse alerte pour Mostafa Mohamed avant Metz

Le FC Nantes reçoit le FC Metz dimanche prochain pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre délicate pour des Canaris sous pression, avec un Mostafa Mohamed en pleine récupération.

FC Nantes : Mostafa Mohamed va mieux avant le FC Metz

C’était la grosse inquiétude autour de l’attaque égyptien. Mostafa Mohamed a reçu un coup le week-end dernier face au FC Lorient, lors de la 23e journée de Ligue 1. Sa présence dans le groupe pour la réception du FC Metz ce dimanche était jusque-là incertaine. Sauf qu’à la veille de cette rencontre de la 24e journée, les nouvelles sont rassurantes pour le meilleur buteur des Canaris. Mostafa Mohamed va beaucoup mieux, comme l’a fait savoir son entraîneur.

Selon Jocelyn Gourvennec, « ce n’était que traumatique » pour l’international égyptien qui a reçu un coup au niveau de la hanche. Son début de semaine a été bien géré et Mostafa Mohamed va mieux. Cependant, le technicien français n’a pas précisé si le joueur de 26 ans sera dans le groupe nantais et encore plus sur la pelouse de la Beaujoire contre le FC Metz.

Le FC Nantes sous pression

Dimanche, les Canaris jouent un match très important face au FC Metz, un adversaire direct dans la course au maintien. Les Canaris sont douzièmes au classement avec 25 points, soit huit de plus que les Grenats qui sont dans la zone rouge.

Jocelyn Gourvennec sera privé de Moussa Sissoko, suspendu, Bastien Meupiyou et Ignatius Ganago blessés de longue date. Auteur de 7 buts et une passe décisive, Mostafa Mohamed devrait pouvoir être de la partie sauf changement.