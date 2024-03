Fin de série pour l’OL, humilié par le RC Lens !

Soirée cauchemardesque pour l’OL ce dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les Gones ont été humiliés 0-3 par le RC Lens au Groupama Stadium.

Une bonne entame mais infructueuse pour l’OL

Alexandre Lacazette et ses partenaires espéraient enchaîner une septième victoire consécutive toutes compétitions confondues à l’occasion de ce choc de la 24e journée de Ligue 1. Ils recevaient notamment ce dimanche soir une équipe du RC Lens qui n’a gagné le moindre match lors de ses quatre dernières sorties. Mais c’était pourtant le club artésien qui a mis la pression d’entrée pour prendre l’avantage avec quelques incursions dangereuses dans la surface de l’OL.

Derrière, les Gones sont passés près d’ouvrir le score par le biais d’Ernest Nuamah, qui va sa frappe des 25 mètres heurter le poteau, avant de buter ensuite sur Brice Samba. La vague passée, le RC Lens trouve la faille et passe devant au score grâce à Florian Sotoca à la 43e minute. Les Sang et Or mènent à la pause (0-1).

Elye Wahi enfonce des Lyonnais en manque d’inspiration et de réussite

Le retour des vestiaires n’aura pas été bénéfique pour l’OL puisque les locaux vont vite céder et concéder un deuxième but seulement huit minutes après la reprise. Cette fois-ci, le très décrié ces dernières semaines à Lens, Elye Wahi, qui porte le score à 2-0 sur un penalty. C’est la conséquence d’une faute de main de Maxence Caqueret dans la surface. Dos au mur, les Lyonnais tentent de réagir une fois encore par l’entremise de Nuamah, qui voit sa tête au second poteau qui ne donne finalement rien. Lens a commencé à rendre Lyon très vulnérable derrière et à contrôler la possession.

L’OL semblait incapable de réduire le score jusqu’à ce que l’entrée de Cherki leur permette de remettre le pied sur le ballon et de redresser la barre au niveau de la possession mais sans le résultat escompté. Malick Fofana aurait pu tout de même redonner de l’espoir aux Rhodaniens mais il manque de conclure la brillante passe reçue de Rayan Cherki. Ils retrouvent même réduits à 10 après l’expulsion de Ainsley Maitland-Niles après une faute sur Wesley Saïd à la 83e minute. Franck Haise et ses hommes en profitent pour tuer le match avec le troisième but marqué à la 87e minute par Kevin Danso.

Le RC Lens vient ainsi mettre fin à la belle série de l’OL, qui chute à la 11e place. Les Sang et Or restent quant à eux sixièmes de Ligue 1.