Mauvaise nouvelle pour l’ASSE : Une légende du club est décédée

Cinq jours avant la réception de l’AJ Auxerre, l’ASSE a annoncé le décès de l’une de ses légendes. Le club déplore la perte de Kees Rijvers, doyen des anciens Verts.

ASSE : Kees Rijvers, le doyen des anciens Verts, s’est éteint

L’ASSE est plongée dans le deuil suite au décès de Kees Rijvers à l’âge de 97 ans. C’est une légende du football néerlandais et un personnage emblématique de l’histoire du club stéphanois qui s’en est allé. Surnommé « Trois pommes » en raison de sa taille modeste, Kees Rijvers a marqué l’histoire de l’AS Saint-Étienne en remportant le championnat de France en 1957 et la Coupe de France en 1962 avec les Verts.

Sa carrière de joueur, qui l’a également vu évoluer au Stade français, a été marquée par son talent et son dévouement sur le terrain. L’ancien attaquant néerlandais a été le premier joueur à introduire l’utilisation des crampons vissés dans le championnat français, témoignant ainsi de son ingéniosité et de son influence sur le jeu.

Kees Rijvers a aussi laissé sa marque aux Pays-Bas

Après sa carrière de footballeur, Kees Rijvers est devenu un entraîneur accompli, faisant ses débuts à Twente avant de prendre les rênes du PSV Eindhoven. Sous sa direction, le PSV a remporté trois titres de champion des Pays-Bas et une Coupe de l’UEFA, confirmant ainsi son talent de meneur d’hommes et son expertise tactique. Cependant, malgré ses succès avec le PSV, l’histoire réserve parfois une ironie particulière puisque son équipe a été éliminée à plusieurs reprises par son ancien club, l’ASSE, en compétitions européennes. Ces affrontements ont contribué à renforcer le lien entre Rijvers et le club stéphanois, où il est resté un membre respecté de la communauté des anciens joueurs.

En tant que sélectionneur des Pays-Bas, Kees Rijvers a également laissé sa marque, guidant son équipe nationale avec passion et compétence. Son engagement envers le football et sa contribution au développement du jeu resteront à jamais gravés dans les mémoires. Avec la disparition de Kees Rijvers, l’AS Saint-Étienne perd non seulement un ancien joueur et entraîneur exceptionnel, mais aussi un symbole de l’histoire du club. Sa mémoire restera vivante dans le cœur des supporters, qui se souviendront toujours de lui avec respect et admiration.