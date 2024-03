Le milieu de terrain sénégalais évoluant à Angers, Joseph Lopy a subi une opération chirurgicale suite à sa blessure lors du match face à l’ASSE le 17 février 2024.

Joseph Lopy contracte une grave blessure

C’est un coup dur pour Joseph Lopy et SCO Angers. Le milieu de terrain sénégalais a été opéré de la cheville le vendredi 8 mars 2024 et sera absent plusieurs semaines. Son club a annoncé la nouvelle sur X et lui a souhaité un prompt rétablissement. « Blessé à la cheville, Joseph Lopy a subi une intervention chirurgicale. L’opération s’est très bien déroulée. L’ensemble du Club lui souhaite un prompt rétablissement », a déclaré la direction d’Angers.

Cette saison, le Sénégalais a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues avec SCO Angers. Il a inscrit trois buts et a délivré une passe décisive. Son retour à la compétition cette saison n’est plus possible. Le technicien du club, Alexandre Dujeux va se passer de l’un de ses cadres redoutables pour le reste de cette campagne.

Angers en pleine forme en Ligue 2

Angers affronte Valenciennes ce samedi 9 mars 2024 pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Les hommes d’Alexandre Dujeux maintiennent une belle dynamique. Ils occupent la deuxième place au classement en Ligue 2 derrière le leader Auxerre. Ils ont rencontré quelques difficultés ces dernières semaines et ont aligné trois défaites consécutives face Auxerre (1-0), Saint-Etienne (0-3) et Caen (2-0). Angers a relevé la tête lundi dernier face à l’AC Ajaccio (3-1).