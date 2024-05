Mercato RC Lens : Frank Haise va signer à l’OGC Nice !

Franck Haise, l’homme clé du RC Lens en Ligue des Champions, met fin à son aventure dans le nord de la France. L’OGC Nice va accueillir le technicien de À 53 ans suite au départ de Francesco Farioli pour l’Ajax Amsterdam.

Mercato : Frank Haise dit au revoir au RC Lens

À la recherche d’un entraîneur après le départ de Francesco Farioli pour l’Ajax Amsterdam, l’OGC Nice a trouvé son homme. Les dirigeants niçois ont conclu un accord avec le RC Lens pour s’attacher les services de Franck Haise, qui a déjà donné son aval pour rejoindre le Gym. Interrogé par l’AFP ce mardi soir, Franck Haise a confirmé son départ de Lens et a annoncé, dans le même temps, sa signature prochaine sur le banc de l’OGC Nice. Pour se l’offrir, l’écurie du groupe INEOS va débourser 2 millions d’euros, afin de racheter ses dernières années de contrat à Lens.

La rumeur circulait depuis plusieurs jours, inquiétant les fans de Lens : Franck Haise allait quitter le club. Élu meilleur entraîneur de la saison 2022-2023, Haise, que l’on imaginait prendre une pause après deux saisons intenses, va finalement s’envoler vers Nice pour un projet aux moyens supérieurs. Une nouvelle qui ravira certainement les supporters niçois.

Un nouveau projet à l’OGC Nice

Si le départ de Farioli pouvait inquiéter, les dirigeants niçois ont réussi un sacré coup dans ce marché des entraîneurs. Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 après la saison 2022/2023, Haise a été préféré à Bruno Genesio, libre depuis son départ du Stade Rennais. L’ancien Lyonnais avait l’avantage d’être en connexion directe avec son ancien directeur sportif Florian Maurice. Mais il n’a pas été convaincu par le projet d’INEOS à long terme, ce qui a accéléré le dossier Haise.

Avec les départs de Seko Fofana et Loïs Openda à l’été 2023, le Racing Club de Lens a perdu deux de ses pièces maîtresses. Pour Franck Haise, le choc est d’autant plus dur qu’il a déjà vu son directeur sportif, Florent Ghisolfi, être débauché par l’OGC Nice un an plus tôt. Malgré un début de saison difficile, Haise a réussi à obtenir une qualification en Ligue Europa Conférence pour Lens. Le club pourra y nourrir de grandes ambitions, mais ce sera sans Haise, sans Arnaud Pouille, et probablement sans Raphaël Varane.