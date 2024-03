C’est bouclé ! Un phénomène va signer au PSG dans 72h

À quelques heures du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, une grande nouvelle est tombée au PSG.

Mercato PSG : Prolongation imminente au Paris SG

Avec le départ en fin de saison de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain travaille déjà sur l’ossature de l’équipe pour l’exercice 2024-2025. Et avec son ascension fulgurante, Warren Zaïre-Emery sera la nouvelle tête d’affiche du club de la capitale. Le milieu de terrain de 17 ans représente le présent et le futur des Rouge et Bleu.

Sa prolongation va donc marquer le début de cette nouvelle ère post-Kylian Mbappé au PSG. Il y a quelques jours, Fabrizio Romano a annoncé que les dirigeants parisiens et l’agent du jeune international français sont parvenus à un accord verbal pour la prolongation du natif de Montreuil.

Actuellement lié jusqu’en juin 2025, le chouchou de Luis Enrique va s’inscrire dans la durée avec son club formateur. Le journaliste italien précise même que le renouvellement du titi parisien est « l’une des premières étapes de la nouvelle ère du PSG. » Tout est désormais réglé à 100% et une officialisation pourrait intervenir incessamment.

La prolongation de Zaïre-Emery officialisée ce vendredi ?

Troisième joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, derrière Kylian Mbappé et Vitinha, Warren Zaïre-Emery a clairement changé de statut au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Alors que Nasser Al-Khelaïfi attendait sa majorité pour annoncer la prolongation de son joyau tricolore, le PSG serait sur le point d’officialiser la bonne nouvelle.

En effet, alors que « Warren Zaïre-Emery fêtera ses 18 ans vendredi, le Paris SG prévoit de faire signer les documents de son contrat professionnel dans les prochains jours. Tous les accords ont été trouvés verbalement, afin de mettre WZE au centre du nouveau projet parisien », indique Fabrizio Romano. Dans 72 heures, le nouveau chouchou du Parc des Princes va signer un nouveau bail jusqu’en juin 2029 avec le Paris Saint-Germain.