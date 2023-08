Alors que le mercato du RC Lens semble presque bouclé, un départ pourrait tout de même survenir dans les dernières heures du mercato estival.

Mercato RC Lens : Lukasz Poreba veut se relancer en Allemagne

Arrivé l'été dernier en provenance du Zaglebie Lubin, en Pologne contre 350.000€, Lukasz Poreba a honoré la tradition des joueurs polonais ayant porté le maillot sang et or, tout comme son coéquipier, Przemysław Frankowski, arrivé au Racing un an plus tôt. Cependant, le jeune milieu de terrain de 23 ans n'a pas connu une adaptation aussi rapide que le piston droit, ce qui pourrait le pousser à quitter le Pas-de-Calais dans les prochaines heures, pour tenter sa chance en Allemagne.

Comme le révèle le média polonais Meczyki, Lukasz Poreba va être prêté au club d'Hambourg, en deuxième division allemande, pour la saison avenir. Ce prêt sera assorti d'une option d'achat qui pourrait s'élever à 1,5 million d'euros et qui permettra au RC Lens de rentrer dans ses frais, et même de faire une jolie plus-value sur le milieu de terrain polonais, qui n'a jamais su s'imposer dans l'équipe de Franck Haise.

Lukasz Poreba au RC Lens, un échec teinté d'espoir

En un an, le milieu de terrain polonais de 23 ans n'a pas su faire son trou dans l'entrejeu du RC Lens, malgré les multiples chances qu'il a eu de briller avec le Racing. La saison passée, Lukasz Poreba a disputé 12 rencontres avec le club pas-de-calaisiens, ce qui reste assez correct pour un remplaçant. Malgré quelques belles entrées, il n'a pas convaincu son entraîneur de lui faire confiance, en dépit du départ de Seko Fofana, qui aurait pu lui faire une place dans la rotation.

En ce début de saison, Lukasz Poreba n'est même plus sur les feuilles de match, puisqu'il a même perdu sa place de remplaçant aux yeux de Franck Haise. Un départ en Allemagne pourrait donc faire le plus grand bien au Polonais, qui va tenter de se relancer cette saison, en deuxième division.