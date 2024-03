Statistique, l’OM roi de L1 devant le PSG, Brest et Monaco !

Sans dominer le classement en Ligue 1, l’OM en impose dans une statistique plus rassurante cette saison. Le club phocéen est devant le PSG, le Stade brestois et l’As Monaco sur ses terres.

La saison 2023-2024 pourrait finir en beauté pour l’Olympique de Marseille, engagé depuis 2 matchs dans une opération sans faute en Ligue 1. Depuis l’intronisation de Jean-Louis Gasset sur le banc du club phocéen, plus aucune défaite ou même un match nul ne s’est affiché au tableau final.

L’OM gagne plus à domicile

Et les habitudes de l’OM cette saison en Ligue 1, surtout à domicile, pourraient positivement influencer sa fin de saison. En effet, depuis le début de l’exercice, et malgré ses ratés les plus regrettables, la formation olympienne a pris plus de points à domicile que n’importe quelle autre équipe du championnat.

L’OM est sur 72% de points glanés à domicile en Ligue 1, loin devant le PSG, le Stade brestois et l’As Monaco qui font la course aux trois tops places de l’élite du football français.

Le prochain adversaire de l’Olympique de Marseille en L1, le FC Nantes, a clairement peu de chances de faire un résultat positif. Les Canaris sont fragilisés par leurs nombreuses défaites, 13 en 24 matchs, soit leur plus mauvaise série à ce stade de la saison de toute leur histoire en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a été impitoyable face à ses deux derniers adversaires en championnat. Le club phocéen a gagné ses 2 derniers matches 4-1 face à Montpellier HSC et 5-1 contre Clermont. L’équipe avait pourtant échoué à remporter ses 5 premiers matchs en 2024 (3 nuls, 2 défaites).

Une autre statistique annonce une bonne nouvelle pour Marseille. L’OM reste sur 3 succès à domicile face au FC Nantes en Ligue 1 après n’avoir gagné que 2 fois lors de ses 7 précédentes réceptions du club de Loire-Atlantique depuis la remontée de ce dernier en 2013 (2 nuls, 3 défaites).

Les Canaris n’ont jamais pu battre l’Olympique de Marseille lors de leurs 7 dernières oppositions. Celles-ci se sont soldées par 5 victoires, 2 nuls, soit le plus long succès des Phocéens face à Nantes depuis mars 1988-mars 1992 (9).