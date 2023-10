Trois jours après son match de Ligue Europa contre Brighton (0-0), l'OM reçoit Le Havre ce dimanche pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Un match qui enrage à Marseille.

OM : Amine Harit critique la programmation du match contre Le Havre

Toujours à la recherche de sa première victoire en tant qu’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a une nouvelle chance ce dimanche à 13h, au Stade Vélodrome. Le technicien italien aura l'opportunité d'enrayer une série de six matchs sans victoire. Toutefois, la programmation de cette rencontre ne plaît pas à tout le monde dans le vestiaire de l’OM. De passage en conférence de presse ce samedi, le milieu offensif marocain Amine Harit a ainsi dit ce qu’il pense de cette décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

« J'ai été un peu choqué. Je pense que des équipes qui jouent le mardi ou mercredi ou qui ne jouent pas la Coupe d'Europe auraient pu jouer à cette heure-là. Je ne sais pas qui prend les décisions et comment. Ce serait plus logique de nous faire jouer un peu plus tard dans la journée pour nous laisser un peu plus de repos. Ce que je comprends... Le repos des joueurs n'a pas trop d'importance, c’est plutôt tout ce qui concerne la télé », a déclaré Amine Harit, très heureux sous les ordres de Gattuso.

Amine Harit salue l’arrivée de Gennaro Gattuso

Nommé après la démission de Marcelino, Gennaro Gattuso semble avoir déjà convaincu le vestiaire de l’Olympique de Marseille. En tout cas, au sein du groupe marseillais, Amine Harit salue la décision de son président Pablo Longoria de nommer l’ancien coach de l’AC Milan à la place du tacticien espagnol. Depuis l’arrivée de l’Italien, l’international marocain de 26 ans sent un renouveau au sein de l’équipe olympienne. « Gattuso est quelqu'un qui marche vachement à l'affection. Une atmosphère saine se crée. Depuis qu'il est arrivé, quelque chose de nouveau est arrivé. Cela nous rafraîchit un peu, car ce n'était pas simple jusqu'à présent », a avoué le compatriote d’Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG devant les médias.