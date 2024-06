Mercato ASSE : Briançon prêt à tout pour garder Cardona

Alors que l’ASSE a validé hier sa montée en Ligue 1, Anthony Briançon veut absolument que son coéquipier Irivin Cardona reste dans le Forez

ASSE : Briançon veut que Cardona reste

Hier, L’AS Saint-Etienne a validé sa montée en Ligue 1 après sa victoire sur l’ensemble des deux matchs de barrage face au FC Metz. L’un des grands artisans de cette réussite est sans aucun doute Irvin Cardona, arrivé en prêt depuis le FC Augsbourg au mercato d’hiver.

Le prêt de l’ancien brestois arrive donc à échéance, ce qui n’empêche pas son coéquipier Anthony Briançon de pousser pour que l’attaquant français continue son aventure dans le Forez. Interrogé sur Prime Vidéo à ce sujet, le défenseur central de l’ASSE a déclaré en souriant : « S’il faut, je donnerai un peu de mon salaire ».

L’attaquant stéphanois touche en effet 100 000€ par mois, mais les Verts ne prennent en charge que 25% de ce salaire. L’opération semble d’autant plus dure à réaliser que le prêt d’Irvin Cardona n’inclut pas d’option d’achat.

Dall’Oglio va rester

Si Cardona n’est pas sûr du tout de rester à Saint-Etienne, l’entraîneur des Verts Olivier Dall’Oglio sera bien de la partie en Ligue 1. « Je dois voir mes dirigeants, je pense qu’il y a une volonté commune, en tout cas ma volonté à moi c’est de rester là, de continuer parce qu’il y a vraiment des choses à faire. Si on veut de moi et qu’on s’entend bien on peut faire un bout de chemin ensemble. J’ai une année en option, mais tout se discute » a-t-il déclaré après la rencontre.

Grand artisan de la montée des Verts, l’entraîneur de 60 ans n’avait signé que pour 6 mois au moment de son arrivée au club. Son contrat dispose tout de même d’une année en option, qui sera sans doute activée pour la saison prochaine.