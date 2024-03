Le Bayern Munich choque le Paris SG pour un serial buteur à 50M€

En quête d’un serial buteur pour tourner la page Kylian Mbappé, qui a déjà annoncé son départ en fin de saison, le Paris SG aurait tenté un super coup au Bayern Munich.

Le Paris SG a tenté de rapatrier un espoir français du Bayern Munich

Sauf grosse surprise, Kylian Mbappé va évoluer sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 25 ans a rencontré son président Nasser Al-Khelaïfi ainsi que ses coéquipiers du Paris Saint-Germain pour leur annoncer son départ en fin de saison.

Une décision qui oblige le Paris SG a programmé un mercato estival XXL afin d’offrir à Luis Enrique une équipe compétitive la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos aurait sondé l’entourage de Mathys Tel pour un transfert cet été. Mécontent de sa situation au Bayern Munich, l’ancien attaquant du Stade Rennais envisageait de quitter le Bayern Munich durant l’intersaison.

Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United et Liverpool ont également été cités sur ses traces. Évalué à 50 millions d’euros, Mathys Tel représente le coup idéal pour le Champion de France en titre, qui compte poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents français prometteurs. Cependant, le PSG va devoir se faire une raison et tirer une croix sur cette piste.

Malgré l’intérêt du Paris SG, Mathys Tel prolonge au Bayern Munich

En effet, le Paris Saint-Germain n’aura pas Mathys Tel lors du prochain mercato estival. Malgré l’intérêt de cadors comme Liverpool, Manchester United et le Paris SG, Mathys Tel a décidé de poursuivre son aventure en Bundesliga. À quelques mois des Jeux Olympiques et de l’Euro, l’international espoir a préféré privilégier la stabilité.

Avec la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mardi soir, le club bavarois a annoncé la prolongation de Mathys Tel. Promis à un bel avenir, l’attaquant de 18 ans a justifié les raisons de son choix.

« Cette prolongation de contrat me touche beaucoup. J’ai déjà beaucoup appris au Bayern, sur et en dehors du terrain. Munich est devenu un foyer pour moi et ma famille, et les supporters sont également très importants pour moi. Je ne peux pas être le joueur que je suis sans eux.

Quand vous jouez pour le Bayern, vous voulez toujours remporter tous les trophées. Je veux marquer et marquer des buts, jouer avec cœur et énergie pour le Bayern et tout donner pour ce club et ses fans », a déclaré Mathys Tel sur le site officiel du Bayern Munich.