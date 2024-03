Villarreal humilié par l’OM, Marcelino refuse de chercher des excuses

L’OM a régalé jeudi soir en s’imposant face à Villarreal (4-0) soir en huitième de finale aller de Ligue Europa. Marcelino s’est confié sur cette débâcle de son équipe.

OM : La réaction amère de Marcelino après la défaite de Villarreal

Entraîneur de Villarreal, Marcelino avait certainement des attentes différentes pour son retour au stade Vélodrome ce jeudi soir. Mais les espoirs de réaliser un joli coup face à son ancienne équipe, l’OM, en huitième de finale de la Ligue Europa, ont rapidement été anéantis dans une soirée cauchemardesque. Le Sous-Marin jaune a en effet coulé au stade Vélodrome, encaissant quatre buts (4-0), dont un but contre son camp et un penalty, en plus d’une expulsion durant la rencontre.

Et si Villarreal s’est présenté à Marseille avec un effectif diminué par des soucis physiques, Marcelino refuse d’utiliser cette situation comme excuse pour expliquer la débâcle de son équipe face à l’OM. Dans une interview accordée à Movistar+ après le match, l’entraîneur espagnol a indiqué que même si certains joueurs étaient malades ces derniers jours, cela ne pouvait pas justifier une telle défaite à ce niveau de la compétition. « Ce n’est pas une excuse ou une circonstance atténuante », a-t-il déclaré.

Le terrible aveu de Marcelino sur ses choix tactiques

Par ailleurs, Marcelino a pleinement assumé la responsabilité de la prestation décevante de son équipe, avouant qu’il n’avait pas pris les bonnes décisions. « Nous n’étions pas à notre niveau. J’en suis responsable et j’assume la responsabilité de ce résultat ». La lourde défaite de Villarreal face à l’OM a été un coup dur pour Marcelino et ses hommes, qui avaient des attentes plus élevées pour ce match.

L’entraîneur de Villarreal a tout de même exprimé son admiration pour la performance de son ancienne équipe, reconnaissant que les Phocéens avaient été les « meilleurs et plus efficaces sur le terrain ». Cette victoire éclatante de l’OM à domicile permet aux hommes de Jean-Louis Gasset de prendre une option sérieuse pour la qualification en quart de finale. Ils se rendront la semaine prochaine sur le terrain de Villarreal avec un avantage confortable. Pour Marcelino, ce match aller restera dans sa mémoire comme une expérience difficile, mais il espère que son équipe pourra rebondir et montrer un meilleur visage lors du match retour à l’Estadio de la Cerámica.