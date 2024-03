OM-Villarreal : Un forfait de dernière minute pour Jean-Louis Gasset !

À quelques heures du choc entre l’OM et Villarreal en huitième de finale aller de la Ligue Europa, Jean-Louis Gasset doit faire face à un casse-être de dernière minute au sien de son effectif.

OM : La liste des blessés s’agrandit pour Jean-Louis Gasset

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe première, l’Olympique de Marseille a retrouvé sa confiance en enchaînant trois victoires consécutives en autant de journées, redonnant ainsi espoir aux supporters. Fort de cette dynamique positive, l’OM se prépare à affronter Villarreal ce jeudi soir en huitième de finale aller de la Ligue Europa, avec la ferme intention de poursuivre sur sa lancée.

Cependant, avant cette rencontre européenne, Jean-Louis Gasset doit composer avec quelques soucis physiques au sein de son effectif. Les absences de joueurs clés comme Valentin Rongier, et Bilal Nadir, qui ne devrait pas rejouer cette saison, ainsi que les blessures de Ruben Blanco, Michael Murillo et Gigot, compliquent la tâche du coach marseillais. Et la liste des blessés ne s’arrête pas là.

Simon Ngapandouetnbu est indisponible pour plusieurs semaines

La situation se complique davantage avec la blessure de Simon Ngapandouetnbu. Le troisième gardien de but de l’OM souffre d’une lésion méniscale du genou droit nécessitant une arthroscopie. Cette absence prolongée vient s’ajouter à celle de Ruben Blanco, victime d’une rechute d’une ancienne blessure au muscle fémoral de la cuisse. Avec seulement trois gardiens inscrits sur la liste UEFA, dont deux sont actuellement blessés, Jean-Louis Gasset se retrouve dans une situation délicate pour composer son équipe pour le match contre Villarreal.

Pau Lopez sera donc le seul portier disponible pour cette rencontre, tandis que Ruben Blanco prendra place sur le banc malgré son état de santé délicat. Cette situation met en lumière les difficultés auxquelles doit faire face l’OM en termes d’effectif, mais aussi la nécessité pour le club de renforcer ses options de remplacement. Malgré ces obstacles, les Phocéens restent déterminés à affronter Villarreal avec force et détermination, dans l’espoir de continuer leur parcours européen sur une note positive.