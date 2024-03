Ligue Europa, Avec cet Aubameyang, l’OM est inarrêtable !

Aubameyang a retrouvé une nouvelle jeunesse cette saison avec l’OM. L’attaquant gabonais explose les compteurs et continue d’écrire son histoire en Ligue Europa. Avec celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la C3, le club marseillais dispose d’une machine redoutable.

Aubameyang, la Ligue Europa est sa compétition

Le temps ne passe pas pour Aubameyang, qui connaît une nouvelle jeunesse à Marseille. Alors que le club se reconstruit doucement après un début de saison chaotique, le Gabonais continue de faire son travail devant le but. Il est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa et contre Villarreal il a montré pourquoi. Il n’échoue pas quand il fallait transformer un penalty et ensuite, il place ce qui ressemble à un centre dans la lucarne. Et avec le pied gauche. Un véritable but pour l’attaquant Gabonais.

Pierre-Emerick Aubameyang a été le grand héros d’une équipe marseillaise qui a battu Villarreal 4-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. C’est sa compétition, où il est désormais dans l’histoire. Avec ces deux buts ajoutés, le Gabonais continue de prendre de la distance au classement des meilleurs buteurs de la compétition. Il compte déjà 33 réalisations.

Aubameyang, le grand gagnant de l’ère Jean-Louis Gasset

Photo : Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de l’OM

Les deux buts du Gabonais jeudi soir ne sont certainement pas les derniers, surtout compte tenu du niveau atteint par l’Olympique de Marseille ces derniers matchs. L’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset, débarqué au club français fin février, est en train de devenir une véritable machine à marquer. L’OM a marqué au moins trois buts dans chaque match depuis que Gasset est assis sur le banc.

Villarreal a été une autre victime d’une équipe qui ne cesse de se renforcer et d’un Aubameyang qui continue de montrer qu’il a le but entre les sourcils. Il est sans doute l’un des plus heureux depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. L’international gabonais compte désormais 6 buts en quatre matchs.