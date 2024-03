OM- Villarreal : La réponse de Marcelino aux sifflets du Vélodrome 

Pour son retour au Vélodrome, Marcelino a vécu une soirée cauchemardesque. Outre la débâcle de Villarreal contre l’OM, l’entraîneur espagnol a été conspué par le public phocéen.

OM- Villarreal : Marcelino a vécu une soirée difficile au Vélodrome

De son retour au stade Vélodrome avec Villarreal jeudi soir, six mois après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Marcelino a vécu une soirée difficile. Son équipe a été lourdement battue par l’OM (4-0) lors du huitième de finale aller de la Ligue Europa, démontrant une nette infériorité dans tous les aspects du jeu par rapport à son ancien club. Les sifflets incessants du public marseillais à son égard ont également été ajoutés à soirée cauchemardesque de l’entraîneur espagnol.

En effet, au coup d’envoi du match, les supporters marseillais ont manifesté leur mécontentement envers Marcelino, exprimant ainsi leur ressentiment suite à son départ précipité en septembre dernier. Il faut dire que les critiques que le technicien espagnol avait émises envers l’ambiance entourant le club et ses supporters ont laissé des séquelles, et les fans n’ont pas hésité à le faire savoir. Des sifflets incessants ont ainsi retenti dans les tribunes du stade Vélodrome à l’annonce du nom de Marcelino lors de la présentation de Villarreal.

Une réaction détachée face aux sifflets du Vélodrome

Toutefois, pour Marcelino, ces sifflets ne sont pas vraiment une surprise. Il s’attendait à un accueil hostile pour son retour au Vélodrome. Il a réagi avec détachement et sans amertume, en mettant en avant le résultat du match comme étant la chose la « plus difficile à encaisser ». Malgré les protestations du public, il a préféré se concentrer sur les aspects sportifs de la rencontre et sur les erreurs à corriger pour son équipe.

Cette réaction montre la résilience de Marcelino face à l’adversité et son engagement envers son équipe. Malgré les difficultés rencontrées lors de son retour à Marseille, il reste concentré sur son travail. C’est une attitude qui mérite d’être saluée, car elle témoigne d’une grande force mentale et d’une capacité à faire face aux défis avec dignité.