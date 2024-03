Will Still dévoile son groupe pour PSG-Stade de Reims !

Le dimanche, à 13 heures, le Stade de Reims affronte le PSG pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Will Still.

Des forfaits et des retours pour Will Still contre le PSG

Neuvième de Ligue 1 avec trente-quatre points, le Stade de Reims sera sur la pelouse du Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain, leader du championnat avec cinquante-cinq points, à l’occasion de la 25e journée. Pour cette rencontre dans la capitale, le club rémois enregistre le retour du latéral droit Thomas Foket (suspension purgée) et du milieu Amadou Koné, remis, mais devra toutefois se priver de son défenseur central Joseph Okumu et du latéral Maxime Busi.

« Maxime Busi et Joseph Okumu sont toujours blessés. Yaya Fofana, Fallou Fall, Killian Prouchet, Nhoa Sangui et Adama Bojang joueront avec la Pro 2, qui reçoit le FCOSK 06, samedi, à 15 heures, en National 3 », a déclaré Will Still, l’entraîneur champenois, qui a communiqué un groupe de 21 joueurs pour le déplacement de dimanche à Paris, pour y affronter les hommes de Luis Enrique.

Sur une série de deux matches nuls consécutifs face au Stade Rennais et contre l’AS Monaco, le SDR a besoin de renouer avec la victoire. Mais face à l’ogre parisien, l’équipe de Will Still ne part pas avec les faveurs des pronostics. Même si les stratégies tactiques du coach belgo-britannique de 31 ans ont hissé le Stade de Reims à une place parmi les prétendants à un ticket pour l’Europe la saison prochaine.

Les 21 du Stade de Reims Gardiens : Diouf, Olliero, Butelle

Défenseurs : Foket, Koudou, Agbadou, Abdelhamid, De Smet, Akieme

Milieux : Stambouli, Richardson, Teuma, Munetsi, Atangana, Am. Koné, Khadra

Attaquants : Daramy, O. Diakité, Ito, Nakamura, Diakhon.