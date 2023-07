Sans club depuis la fin de son aventure à Nîmes, Joseph Lopy s'engage à Angers. Le milieu rejoint le SCO pour deux saisons.

Mercato Angers SCO : Joseph Lopy retrouve un club

Pour combler le futur départ de Batista Mendy le SCO d'Angers devait trouver au plus vite son remplaçant. Si certains médias évoquait un intérêt de la Premier League, c'est le PSV Eindhoven qui serait en pole position pour signer le milieu de terrain. Pour combler une telle perte, la direction angevine a décide de miser sur Joseph Lopy.

Annoncé depuis quelque temps par la presse, le Sénégalais rejoint officiellement Angers SCO. En fin de contrat depuis plusieurs semaines avec Nîmes, le milieu signe un contrat de deux ans avec les nouveaux pensionnaires de Ligue 2 BKT. Dans une interview disponible sur le site du club, il explique son choix.

"C’est un club avec une histoire et qui était en Ligue 1. Je viens d’arriver, j’ai visité les installations et ça conforte ce que l’on m’avait dit. Ce qui est d’autant plus important pour moi, c’est que le club voulait que je vienne dès la fin de saison dernière. Quand on est footballeur, le plus important est d’aller dans un endroit où l’on est désiré. Le cadre de travail est exceptionnel, tous les points sont réunis afin que je puisse continuer de progresser et surtout que j’apporte ma pierre à l’édifice."

Un joueur expérimenté de Ligue 2

En acquérant l'international sénégalais, c'est avant tout l'expérience qui sera mise au service de la formation entraînée par Alexandre Dujeux, désireux de retrouver au plus vite l'élite du football français après un exercice 2022-2023 catastrophique (18 points en 38 journées). Passé par Sochaux, Orléans ou encore Boulogne-sur-Mer, Joseph Lopy totalise quasiment 200 matchs en seconde division. Il rejoint les Scoïstes dans l'espoir de retrouver au plus vite la Ligue 1.