OM – FC Nantes : Gasset ne veut pas s’arrêter ! Les compos tombent

Après avoir métamorphosé l’OM en l’espace de quatre matches, Jean-Louis Gasset ne veut pas s’arrêter et compte bien enchaîner face au FC Nantes ce soir. Découvrez les compos probables.

Jean-Louis Gasset tenté par un turn-over pour OM – FC Nantes ?

Trois jours après sa démonstration offensive face à Villarreal au Vélodrome, en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 avec la réception du FC Nantes, ce dimanche soir, en clôture de la 25e journée. Face à leur public, Jean-Louis Gasset et ses hommes voudront enchaîner une cinquième victoire consécutive pour revenir définitivement dans la course à une place européenne la saison prochaine.

Pour cette rencontre, l’entraîneur marseillais pourrait opérer quelques changements dans son onze de départ. D’après L’Équipe, Gasset pourrait décider de ménager Jonathan Clauss et Geoffrey Kondogbia pour la réception des Canaris. Resté aux soins lors de l’entraînement du samedi, Clauss pourrait rester sur le banc et voit Chancel Mbemba dépanner dans le couloir droit de la défense. Pour Kondogbia, le retour de Pape Gueye pourrait permettre au successeur de Gennaro Gattuso de faire tourner au milieu de terrain.

Des joueurs comme Jean Onana et Faris Moumbagna pourraient aussi bénéficier du turn-over pour grappiller du temps de jeu ce soir. Toutefois, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire sera privé de Samuel Gigot, Murillo, Nadir et Valentin Rongier, blessés. Tout comme Azzedine Ounahi et Ruben Blanco qui n’étaient pas à la dernière séance à la Commanderie. De son côté, le tacticien nantais, Jocelyn Gourvennec, se déplace sur la Canebière sans Bastien Meupiyou et Ignatius Ganago, à l’infirmerie.

Le onze possible de l’Olympique de Marseille

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba (c), Meïté, Balerdi, Merlin

Milieux : Veretout, Gueye, Harit

Attaquants : Ndiaye – Sarr, Aubameyang.

La compo probable du FC Nantes

Gardien : Lafont

Défenseurs : Amian, Castelletto, Cömert, Zézé, Cozza

Milieux : Chirivella (c), Augusto, Sissoko

Attaquants : Kadewere, Simon.