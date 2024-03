Le PSG va passer à l’action pour un jeune crack italien

Le PSG travaille toujours à la réalisation de son projet basé sur le recrutement des jeunes talents. Luis Campos a une nouvelle mission en ce sens, avec un jeune prometteur identifié en Italie.

Le PSG ira aux négociations pour Francesco Camarda

Le talentueux attaquant italien a attiré l’attention des meilleurs clubs du continent après être devenu cette saison le plus jeune débutant de l’histoire de la Serie A. En ce sens, le dernier rapport de Foot Mercato révèle que le PSG est entré en scène comme le dernier prétendant à la course pour signer le jeune très prometteur, Francesco Camarda. Celui qui a récemment eu ses 16 ans devrait signer son premier contrat professionnel avec le Milan AC.

Cependant, diverses sources indiquent que cet accord n’est pas près de se concrétiser. De quoi laisser planer des incertitudes sur la continuité de Francesco Camarda chez les Lombards. Une situation que le PSG de Luis Campos suit de près et n’hésiterait pas à passer aux négociations pour l’attirer au Parc des Princes.

Le PSG a de la concurrence pour Francesco Camarda

Même s’il n’y a toujours pas d’accord entre les représentants de Camarda et l’AC Milan, la liste des prétendants ne cesse de s’allonger. Outre le PSG, l’Inter et la Juventus ont également manifesté leur intérêt pour le joueur de 16 ans, tout comme Arsenal, Tottenham et Manchester City. Toutefois, pour les équipes de Premier League, la situation est quelque peu compliquée. Comme le rapporte la Gazzetta, après le Brexit, les clubs anglais sont confrontés à des restrictions concernant l’embauche de joueurs mineurs.

Malgré leur intérêt, Camarda devrait attendre deux ans supplémentaires avant de pouvoir décider de rejoindre l’Angleterre ou non, en raison de réglementations qui empêchent les mineurs de jouer des matchs compétitifs dans le pays jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. Ce qui laisse peut-être un boulevard au PSG.