Montée de l’ASSE en Ligue 1, pourquoi Dall’oglio peut réussir

Montée sur le podium à l’issue de la 28e journée de Ligue 2, l’ASSE se présente comme un sérieux prétendant pour la montée en Ligue 1.

L’ASSE retrouve le podium et peut prétendre à la montée directe

L’ASSE a retrouvé provisoirement le podium, grâce à sa victoire sur l’AJ Auxerre, samedi. Les Verts se sont offert le leader sur la plus petite marque (1-0), à Geoffroy-Guichard. Ils prolongent ainsi leur série d’invincibilité en Ligue 1, soit désormais 4 victoires et un nul. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio n’a plus que 5 points de retard sur le deuxième, Angers SCO, et 7 points de moins que l’AJA.

Bien repositionnés au classement, les Stéphanois ont la possibilité d’aller chercher l’une des deux premières places, qui sont qualificatives directement pour la montée dans l’élite. Il reste encore 10 journées et 30 points en jeu. Mais à condition que l’ASSE poursuive sa série positive actuelle.

Guillou pense que la méthode de Dall’Oglio fait la différence

Elle a les moyens d’y arriver, grâce au discours et la méthode de son entraineur, selon Patrick Guillou. Il assure que le coach ODO « est le nouvel alchimiste ». D’après l’ancien défenseur des Verts, il a réussi à « transformer le laid en beau ». Dans son analyse confiée au quotidien Le Progrès, le chroniqueur estime que l’équipe stéphanoise s’est sublimée sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. « Les pieds de plomb se métamorphosent en souliers d’or. À force de murmurer à l’oreille des bourricots, ces derniers courent comme des pur-sang arabes », a-t-il souligné.

Pour rappel, le technicien haut-savoyard a été nommé le 12 décembre 2023 à la place de Laurent Batlles. Lors des 5 derniers matchs de l’ASSE, son équipe n’a concédé qu’un seul but sur penalty, face à Annecy. En revanche, elle a inscrit 11 buts.