Flash ! Le Barça fixe une seule condition au PSG pour Lamine Yamal

Pour compenser le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG a coché le nom de la pépite du Barça, Lamine Yamal. Mais le club catalan ne compte pas se laisser faire.

Le PSG prêt à investir 200M€ pour recruter Lamine Yamal

À seulement 16 ans, Lamine Yamal est déjà comparé à Lionel Messi au FC Barcelone. C’est donc tout logiquement que le jeune ailier intéresse d’autres grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain. Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG compte frapper très fort durant le prochain mercato estival pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

D’après les informations du quotidien madrilène Marca, Nasser Al-Khelaïfi aurait expliqué à Jorge Mendes, l’agent de l’international espagnol, qu’il était prêt à faire une offre de 200 millions d’euros pour l’avoir au Paris SG dès cet été. Le puissant agent de joueurs a aussitôt fait le déplacement à Barcelone pour discuter du sujet avec Joan Laporta, le président des Blaugranas. Et la réponse du dirigeant espagnol n’a pas tardé.

Le Barça indique la clause libératoire de Lamine Yamal au PSG

Malgré la possibilité de régler définitivement les soucis financiers du FC Barcelone sur le court terme avec la vente de Lamine Yamal au Paris Saint-Germain, Joan Laporta aurait très clairement fait comprendre à Jorge Mendes qu’il ferait une « erreur historique » en laissant partir son prodige. Lié à son club formateur jusqu’en juin 2026, le protégé de Xavi Hernandez n’est donc pas sur le marché, peu importe le montant.

Une tendance confirmée par les journaux AS et Sport ce dimanche, expliquant notamment que la direction du Barça aurait hermétiquement fermé la porte à un départ du natif d’Esplugues de Llobregat. Le club culé refuserait de négocier une vente de Yamal et se retrancherait derrière sa clause libératoire. Autrement dit, si Nasser Al-Khelaïfi veut faire de Lamine Yamal le successeur de Kylian Mbappé, le patron du Paris SG devra payer 1 milliard d’euros.