PSG : Les adieux subtiles de Luis Enrique à Kylian Mbappé

Il ne fait plus l’ombre d’aucun doute quant au départ de Kylian Mbappé du PSG cet été. Luis Enrique l’a aussi confirmé dimanche après le match nul 2-2 concédé à domicile face à Reims.

Les adieux anticipés de Luis Enrique à Kylian Mbappé

Dimanche, Kylian Mbappé était de nouveau sur le banc, après une grosse performance en Ligue des Champions quelques jours plus tôt. Au milieu du départ attendu de la superstar du Paris Saint-Germain, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a décidé d’exclure Mbappé de la formation de départ lors du choc de Ligue 1 contre le Stade de Reims. Le match s’est soldé par un match nul 2-2, le Français n’ayant joué qu’à partir de la 73e minute.

Face aux nombreuses spéculations sur la détérioration des relations entre le PSG et Mbappé, Enrique avait un choix judicieux de mots concernant l’attaquant après le match. Comme pour confirmer le départ du meilleur buteur de l’histoire du club, l’Espagnol a confié qu’il souhaite « tout le meilleur à Kylian Mbappé pour son avenir ». Pour l’entraîneur du club francilien, il ne fait aucun doute que le Bondynois est « un joueur fantastique et encore plus en tant que personne ».

Luis Enrique engagé dans l’après Mbappé

À la mi-février, Mbappé a révélé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il envisageait de quitter le PSG une fois la saison terminée. Le joueur de 25 ans est un futur agent libre et est fortement lié au Real Madrid et Luis Enrique semble déjà préparer le club pour la vie après Mbappé. Deux jours seulement après la confirmation de son départ, l’attaquant n’a pas été nommé titulaire lors de la victoire du PSG contre Nantes.

Depuis lors, le champion de la Coupe du Monde 2018 a connu davantage de mises au banc ainsi que des remplacements précoces jusqu’à dimanche. Luis Enrique a récemment noté que le PSG devait apprendre à « vivre sans Mbappé » à l’approche d’un transfert imminent au Real Madrid. D’un autre côté, le joueur de 25 ans a révélé que, contrairement aux rumeurs, il n’y avait eu aucune querelle entre lui et son entraîneur.