ASSE : Comment Saint-Etienne a déclenché une crise à Auxerre

C’est le début de crise à l’AJ Auxerre, après la défaite du club icaunais à Saint-Etienne. L’équipe de Gaëtan Perrin est pourtant toujours leader de la Ligue 2.

Saint-Etienne met fin à la longue série d’Auxerre

La défaite de l’AJ Auxerre à Saint-Etienne (1-0) a laissé un arrière-goût amer à l’entraineur de l’équipe leader de la Ligue 2. Il n’a pas caché sa déception après le match perdu au stade Geoffroy-Guichard, samedi. Il a reconnu que son équipe a été battue logiquement par les Stéphanois. « Ils ont fait preuve de plus d’efficacité de maturité sur le match », a-t-il confié à beIN Sports. L’ASSE a en effet mis fin à la longue série d’invincibilité de l’AJA. L’équipe de Christophe Pélissier (58 ans) était invaincue lors des 14 matchs précédents en championnat, soit précisément 8 victoires et 6 nuls.

Malgré cette défaite à Saint-Etienne, l’AJ Auxerre est toujours en tête de la Ligue 2. Cependant, les Auxerrois n’ont plus que 2 points d’avance sur leur dauphin, Angers. Ils sont donc sous la menace des Angevins, mais aussi des Stéphanois, actuels 3es au classement. Depuis que l’équipe de Christophe Pélissier est à l’arrêt, des inquiétudes commencent à se ressentir à l’AJA. Pour rappel, elle avait concédé deux matchs nuls à domicile, au Bastia SC (1-1) puis au FC Valenciennes (0-0), avant de s’incliner face à l’ASSE. Les Bastiais et les Valenciennois sont pourtant des clubs du bas du tableau. Ils sont respectivement 16es et 20es.

L’AJA au bord de la crise avant Caen

Les trois matchs consécutifs sans victoire et surtout les deux derniers sans aucun but marqué, semblent avoir suscité une petite crise dans l’Yonne. Gauthier Hein l’évoque à mots couverts. « C’est un peu répétitif, il y a eu pas mal de matchs où il y a eu quelques soucis », a-t-il confié à France Bleu Auxerre, tout en rappelant le manque de réussite contre Valenciennes. L’AJA est dans le creux de la vague en ce moment et pourrait être délogé de la première place de la Ligue 2, en cas de défaite contre le SM Caen, samedi. Si l’équipe de Christophe Pélissier enchaîne un 4e match sans victoire, ce serait alors la crise ouverte.

Pour l’instant, « c’est beaucoup de déception, un peu de frustration aussi », selon le milieu de terrain de l’AJ Auxerre, qui avoue qu’il « n’y a pas forcément d’explications » sur le coup de mou auxerrois.